Zvijezda showa ''Plesa sa zvijezdama'' Velolučanka Domenica Žuvela ne miruje. Snimila je novi videospot u kojem je, gle čuda, zaplesala sa svojim mentorom Alanom Walmeom i osvojila simpatije obožavatelja. Jednako je uzbuđena i zbog životnih uspjeha svojih prijateljica Mije Dimšić i Hane Huljić, a otkrila nam je i plan B - što ako se njezin koncert 2030-e u Areni ipak ne dogodi. Detalje je saznao Davor Garić za In magazin.

Jedno je slušanje sasvim dovoljno da vam Domenikina nova pjesma uđe u uho i ondje i ostane. ''Di si da se volimo'' stiže iz glazbene radionice bračnog para Huljić, koji su i ovu zaraznu melodiju skladali posebno za Velolučanku neodoljivog osmijeha.



''Mislim, ne možete falit da nije ovo moja pjesma, ne znam za koga bi bila ako nije za mene. To uglavnom izgleda tako da ja dođem kod njih, samo što ne dođem u pidžami, čaša vina, preslušavam te pjesme uz klavir, i za koju se onako najviše uhvatim tu krenemo raditi'', priča Domenica.

Tko će glumiti njezina dečka u videospotu, nije dvojila ni sekunde. Domenica i Alan Walme, njezin mentor iz showa Ples sa zvijezdama, izgledaju kao idealan ljubavni par.



''Je l' da? Pa meni je to tako nekako bilo na tu ideju da Alan bude u spotu je potpuno nešto logično, to je osoba s kojom sad apsolutno najviše boravim, mislim da u životu s nikim nisam toliko provela vremenski u komadu'', kaže Domenica.



Iako je trenutačno do grla u plesnim treninzima, Dome se jednako veseli i nadolazećim koncertima.



''Osim što sam uzela puste karte za tuđe koncerte, već unaprijedd, jedva čekam da ovo završi jer me čeka stvarno dosta koncerata već u šestom mjesecu, veselim se što se vraćam u Split uskoro, imat ću odmah svoj koncert u Splitu, to je nešto što me sad drži na životu'', priča Domenica.



Ove nedjelje u Plesu sa zvijezdama sedam će parova plesati na legendarne eurovizijske hitove. Nju to posebno veseli jer je veliki obožavatelj Eurosonga.



''Pogotovo ove godine se veselim najviše, Mia Dimšić moja velika prijateljica nas ove godine predstavlja, mislim da će mi puknut srce dok je budem gledala i zapravo se jako veselim tome'', kaže Domenica.



Još jedna njezina prijateljica puni medijske stupce. Hana Huljić i Petar Grašo svoju prvu bebu očekuju u srpnju.



''Ja i Hana smo dosta slične, sličnog razmišljanja, ne sad fizički i to, nisam trudna...hahahah...ali inače, tako da mi je nekako drago što prolazim ovo sad sve s njom, nekako se veselim što će ona po prvi put postat mama jer imam osjećaj kao da sam ja dio toga, ne znam kako bih to opisala, ipak mi je najbolja prijateljica i dolazi nam sad jedan mali paketić u naše društvo, svi se jako veselimo, pogotovo oni'', otkrila je Domenica.



Veseli se Dome i svojem velikom koncertu u Areni 2030-e.



''Nekako sam toliko sigurna da će se taj koncert dogoditi jer je to nešto u što sam potpuno sigurna, ali ako se i ne dogodi, rekla sam, 08.11. mi je rođendan i napravit ću najveće slavlje, najskuplji rođendanski party u Areni za sve koji su kupili karte tako da slavim s njima rođendan, s koncertom ili bez...ozbiljna sam...ne smij se, ti isto dolaziš!'', zaključila je Domenica.

Naravno da se vidimo u Areni 2030., a do tada nas čeka još mnogo pjesama, baš poput ove nove ''Di si da se volimo''.

