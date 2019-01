Ova rođena Korčulanka napušta Split i zbog karijere se seli u Zagreb. Domenica je donijela ovu odluku, koliko joj je karijera promijenila život te u čijem će društvu provesti Valentinovo, otkrila je našem Hrvoju Kroli.

Domenica koja je do sada objavila pet pjesama u kratko je vrijeme osvojila srca publike. Kako joj je karijera krenula uzlaznom putanjom ova rođena Korčulanka uskoro seli u Zagreb.

"To će biti strašno teško za mene. Mislim da ću svaki trenutak iskoristiti da dođem tu, da uhvatim malo sunca. Evo danas sam cili dan stala uz more i razmišljala, ajme sutra se moram pakirati i moram uzet sve za snig, stvarno ne znam kako ću to izdržati'', priznala nam je.

U metropoli će se pripremati i za hrvatski izbor za pjesmu Eurovizije na kojem će se okušati po prvi put. A njezina su očekivanja velika.



"Najbitnije mi je da pjesma s kojom idem dobro prođe jer ovo je stvarno dobra promocija. Pjesma se zove Indigo onako malo čudan naziv, ali je strašno zvučan i mogu vam reći da je meni osobno to najdraža pjesma do sada. Strašno vjerujem u tu pjesmu i nadam se da će publika to prihvatiti to mi je ionako najbitnije.", priča nam.



Osim u glazbi mlada pjevačica jednako uživa i u kuhanju. Tako da će hladne zagrebačke dane iskoristiti i za usavršavanje svojih kulinarskih vještina:



"Ja sam ti više za domaću spizu, ono sve što sam naučila, naučila sam od moje bake s Korčule tako da me ona naučila sve ono - domaće njoke, gulaš, sva živa variva. Tako da to nije sad ono neka finćukasta spiza, znaš ono kao u restoranu mali komadić - to su obilne porcije, nikad ne uređujem pijat i nije za slikat za instagram, ali je dobar za pojist", iskrena je Domenica.



Napominje kako joj se život iz temelja promijenio otkako se ozbiljnije počela baviti pjevanjem. Živi svoje snove, iako je nekada i naporno, no ističe kako je sretnija no ikad.



"Ima dana kada sam toliko zaposlena i ne znam kako ću sve stići, a nekad mogu i sebi priuštiti da odmaram tako da mi je to super ta neka, ma nema neki kontinuitet da mi je dosadno. Sretna sam kako je to sve krenulo pogotovo jer nisam planirala, nisam se planirala baviti ovim poslom i sad kad sam nekako krenula strašno mi je zanimljivo moram to reći.", priznala nam je pjevačica.



Sve češće Domenica pjeva i na vjenčanjima, odnosno svadbenim slavljima. To joj je kaže posebna čast ali i istovremeno i velika odgovornost:



"Baš u zadnje vrime nekako mi se to stalno kao gost iznenađenja dolazim. Zapravo uvik sam ja ta koja se više iznenadi, uvik se bojim te reakcije kako će ljudi reagirati kad me vide. Ali do do sada su bila samo prepozitivna iznenađenja tako da je to dobar korak", sretna je Domenica.



A Dan zaljubljenih -Valentinovo, po svemu sudeći provest će u Zagrebu i to u ženskom društvu:



"Strašno volim Valentinovo zato šta onako mi prijateljice se uvik nađemo i nije da se rugamo ovima i Valentinovu - ne bi to tila da tako ispadnem zločesta. Ali uvik se družvmo da ne bude to samo dan za zaljubljene jer ja mislim da je ljubav stvarno širok pojam i da je to za sve nas.", smatra Domenica.



No najveće iznenađenje sprema za početak ljeta kad će na radost njezinih fanova objaviti svoj album prvijenac.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

