''Što stariji, to bolji!'' Tom se karakteristikom mogu pohvaliti slavni Hrvati s naše liste zavodnika kojima godine idu na ruku, a sa sijedima i borama njihova privlačnost ne jenjava. Kada vidite kako su kao mladići izgledali Goran Ivanišević, Goran Bogdan, Zvonimir Boban, Stipe Pletikosa, Goran Višnjić i drugi, a kako danas u zrelim godinama, složit ćete se da ih starenje ne treba nimalo zabrinjavati.

Za frajere s naše liste vrijedi ona stara - Muškarci su kao vino! Što stariji, to bolji! Ovim slavnim Hrvatima godine možda jesu donijele sijede i bore, ali zato i još više šarma i magnetske privlačnosti.



''Nije to staro, to je dobro'', zaključila je voditeljica Ivana Mišerić, a s njom su se složile i Sonja Kovač, Snježana Mehun i Andrea Andrassy.



Gorana Ivaniševića više ne viđamo na teniskim terenima, no zato je često na listama najšarmantnijih Hrvata.



''Fakat jako zgodan, baš ono... on mi je zgodan'', komentira Andrea.



Godine lete i za Sandija Cenova. Na početku karijere žene je bacao u nesvijest svojim izgledom, a i danas je, iako gotovo neprepoznatljiv, pravi mačo-frajer, pogotovo kad doda gas na svojem limenom ljubimcu na dva kotača.



''To je kao živo biće, ja mislim da je to kao moderni konj. Mislim da su se tako osjećali kauboji kad su sjedali na svoje konje pa onda na neku avanturu u nepoznato."



Godine su i Goranu Bogdanu donijele patinu kojoj je teško odoljeti. Pogotovo kad se uhvati ukoštac s vukovima, tom neulaštenom šarmu dame će teško odoljeti.



Godine idu na ruku i bivšem vrataru naše nogometne reprezentacije. Stipe Pletikosa školski je primjer tvrdnje - što stariji, to bolji.



''Sviđaju mi se bradati muškarci, još ako je na bradi malo sijedo, dobro je. On mi je OK'', kaže Ivana Mišerić.



Još jedan bivši vatreni godinama može zahvaliti. Bore na licu Zvonimira Bobana zrače posebnim šarmom. A kao da se pretplatio na listu ''najzgodnijih u svakom desetljeću'', Goran Višnjić i s dugom kosom i bradom osvaja simpatije ljepšeg spola.



Prema onome kako je Vedran Ćorluka izgledao na početcima svoje nogometne karijere i na dan svojeg vjenčanja, priznat ćete, godine su ga mazile i pazile. Zna to dobro i njegova supruga Franka.

''Pa, nećemo puno razmišljati - Vex'', ispalila je pjevačica ko iz topa.



Na početku svoje glazbene karijere Giulliano je šarmirao tamnim uvojcima. Danas to jednako dobro radi svojom sijedima.



''On je bebast, ljepuškast. Glasam za to da još više stari pa će biti još poželjniji'', govori Tihana Harapin.



Kakvi sretnici, rekli bismo. Njima starenje nimalo nije oslabilo šarm i privlačnost. Za svoj seksepil ne moraju se brinuti.



''Vi se ne morate ništa brinuti. Vi možete imati trbuh, možete imati sijede, bradu, možete biti raščupani, možete imati i bore, možete imati što god - dobro je'', zaključila je Ivana Mišerić.



''Generalno ne padam na izgled, padam na cijeli paket. Znači, mora biti šarmantan, mora svakako biti inteligentan, mislim da je mozak najveći afrodizijak'', komentirala je Tihana Harapin Zalepugin.



Gospodo, sada znate što kažu dame o tome što činiti kako bi vam godine išle na ruku, a šarm ostao moćno oružje.

