Opasno nam se približavaju datumi odlaska sa užarenog asfalta na osvježavajuće plaže, a naše zvijezde već planiraju gdje će i kako provesti najljepše dane u godini. Naša Aleksandra Keresman saznala je koga čeka prvo ljeto s novom ljubavi, kome ljetne romanse nisu ni na kraj pameti, kojoj je glumici dozlogrdilo galebarenje, te čime se naše zvijezde najviše opterećuju pred odlazak na plažu.

Naše su zvijezde, čini se, jedva dočekale čari koje donosi ljeto.



''Uvijek mi je bilo to najdraže iza gaže skočit u more, sa šminkom, sa svime to mi je uvijek broj jedan. Bit će tako i ovo ljeto'', kaže Ivana Kovač.



Gdje god se našli ovoga ljeta, na domaćim ili inozemnim obalama, čini se kako većina traži isto - ukradeni trenutak mira i osame.



''Nekako mi je Hvar najkompletniji naš otok zbog toga jer ima partya, ali ima i robinzonskog dijela tako da ja sebe obično odvedem na Hvar'', govori naša glumica Mada Peršić.



''Ja ću pješačiti 20 km dalje da nađem tu jednu stijenu gdje nema nigdje nikoga i da se ja tamo mogu kupati, a nije stvar ničega nego tog osjećaja kad si ti sam na plaži u totalnom zenu i kad ne čuješ nikoga osim onog galeba koji te fiksira i s njim imaš svu komunikaciju i to je to'', objasnila je Ivana Kovač.



''Gravitiram s godinama malo nekim egzotičnijim ili neuobičajenim odmorima poput glampinga ove godine koji bih probala negdje u Hrvatskoj'', otkriva Borna Kotromanić.



Robinzonski odmor nekima će pojednostaviti i proces pakiranja.



''To je ipak lakše pakirati nego kad sam ja u svojoj kreativi na neku fensi destinaciju tipa u Dubrovnik, pa to sve mora biti tri puta dnevno spareno jer ako meni nešto usfali to je kao da umjetnik ode bez tri boje", priznaje Borna.



Jedna stvar bez koje glumica Mada Peršić ne može zamisliti ovo ljeto, njezin je novi partner, glazbenik Emil Kirbiš.



''Ovo nam je prvo ljeto sad zajedno pa pitajte me poslije, ali stvarno mi je super, tako se super kužimo, puno smo skupa, dajemo si puno slobode tako da nekako sve to funkcionira i ja sam se odlučila prepustiti, ne previše razmišljati. Mi smo dosta vremenski kratko skupa ali osjećaj je puno više i zato mi nije bio problem niti izać u medije'', govori Mada.

No uzbudljive ljetne romanse nisu u svačijim planovima.



''Meni je to sve trošenje energije, ja očekujem od partnera da bude tu i kad prođe ljeto i godine, u protivnom me uopće ne interesira''. priznaje Borna.

Čini se kako bi naše dame vrlo lako domaćim galebima podrezale krila.



''Meni je više puna kapa toga jer je to dio toga gdje sam odrasla tako da malo vučem na drugu stranu, ali tko voli nek izvoli. Iako galebi u Splitu imaju fini jedan šarm, znaju oni to, ali onako dosta mi ih je'', priznaje Petra Kraljev.



Petra je ove sezone već osvojila medijske stupce svojom zavidnom linijom…



''Poslao mi je prijatelj poruku da će sutradan otvorit paštetu i da ću ja iskočit iz nje'', šali se Petra.



No naše dame daleko su više od samo lijepih tijela.



''Uz stas imam uvijek za ponuditi nešto i biti interesantna, biti pozitivna i mislim da je taj paket nešto što bih htjela prenijeti na kćer ako Bog da da je jednom imam'', izjavila je Borna.



Ipak, baš poput svih običnih ljudi, kada dolazi trenutak za odlazak na plažu, ni oni nisu imuni na male nesigurnosti.



''Iskreno dlake me opterećuju jedino, kao moram se depilirat svaka tri dana ali ovo sve ostalo, treniram cijelu godinu nema s time problema, celulita imam, strije imam, sve ono što sve žene imaju imam tako da nitko nije savršen i apsolutno me nije briga'', govori Petra Kraljev.



''Imam celulita od svoje 14 godine nekako sam se pomirila s time i kul mi je, nisam nudist ali jako volim nositi minijaturne badiće, uopće nemam neko opterećenje, nikako se ne pripremam za ljeto čak mi je super ona everybody is a beach body, to mi je genijalna krilatica, preporučam svima da se razgolite kolko god žele'', zaključila je Mada Peršić.

Jer ljeto je stvoreno isključivo za uživanje.



''Stvarno više-manje hoćeš ti imat kupaći od 20-ak ili 5000 kuna to su mi uvijek bile gluposti i sad su mi gluposti. Ljudi uživajte u životu ne zamarajte se glupostima molim vas'', zaključila je Ivana Kovač.

