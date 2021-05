I zvijezde su samo ljudi, pa se u njihovim karijerama, uz velike uspjehe, nakupilo i pogrešaka koje bi voljeli zaboraviti. Severina je ekipi IN magazina priznala zašto se hvata za glavu kad vidi svoj videospot ''Gas, gas'', Maja Šuput otkrila nam je sramotne pogreške u karijeri, a Lepa Brena objasnila nam je svoj čuveni autonokaut nogom na pozornici. Da tko radi, taj i griješi, dobro zna naš Davor Garić.

Tko radi, taj i griješi, no pogreške zvijezda gledamo pod povećalom. Zvijezde s dugogodišnjim karijerama spremno priznaju svoje greške u koracima.

''Sjećam se kad sam bila u rodilištu, i baš sam bila pred porod, super je splitsko rodilište, ima svaki krevet svoju televiziju... Onda sam gledala spotove, vidjela sam sebe, pjevam ''Gas, gas'', mislim da je to na granici s ludilom. Onda sam se gledala i mislila 'Bože, što je tebi bilo? Što je tebi bilo?' Ja tamo klečim na betonu, ovdje sam potpuno nepomična, u trudnom stanju. Ja mislim da svi mi koji radimo puno, puno i griješimo, ali napravimo i dobrih stvari'', priznaje Severina.

Sličnom se statistikom može pohvaliti i Maja Šuput. Priznaje da se nekoliko puta ''poskliznula'' u karijeri.

''Tek sam počela pjevati i onda sam išla humanitarno pjevati invalidima. Ljudi su bili u invalidskim kolicima i ja sam u žaru nastupa rekla 'Ajmo svi na noge!' Drugi moj gaf bio je da mi je došla jedna gluhonijema djevojčica sa svećenikom. Prvo me strah uopće pričati pred svećenikom... 'Bože, samo da nešto ne kažem krivo!' i onda uvijek kažeš nešto krivo. I kad sam se spustila s bine, onda me je svećenik pitao imam li autogram kartu ili nešto da joj dam za uspomenu, ja rekoh: 'Imam, evo sad ću ja otići u kombi po karte i donijet ću ti i CD da imaš. A dijete gluhonijemo!'' prisjetila se Maja Šuput.

I njezin prijatelj i stilist Marko Grubnić, zadužen za Majin stajling posljednjih 15 godina, kaže da je bilo i promašenih kombinacija.

Ljudi koji jako puno rade i pogriješe. Mi smo svjesni da se negdje potkrade i neka greška, ali to nam sve ide u rok službe i mi se na to nekako pogledamo, pogledamo ako je nešto konstruktivno, ako nešto možemo naučiti, da nešto ne ponovimo'', govori Marko.

Griješe naše glazbene zvijezde i na pozornici. Nema tog glazbenika koji nije barem jednom pao pred publikom, no Danijela je otišla i korak dalje, doslovno!

''Do toga da sam pala sa bine, ravno na ljude. Mislim, svašta sam ja, jooooj... Ali znate što je najbolje od svega, uoopće mi nije neugodno. Možda je to zabrinjavajuće, da!'' šali se Danijela Martinović.

Lepa Brena je pak na pozornici samu sebe nokautirala svojom nogom.

"Bina je bila malo klizava, moji đonovi su bili malo namočeni vodom. Ja sam tu nogu nekako zamahnula, kad sam se zveknula po glavi, to je bio trenutačni nokaut u glavu'', prisjetila se Lepa Brena.

Glumcima se pogreške najčešće događaju tijekom kazališnih predstava.

''Nama se gotovo svaki put dogodi da umremo od smijeha, ali to publika nekako honorira i uspijemo se vratiti. No uvijek ti bude neugodno, misliš si: 'Jao, kakav sam ja amater da se tako smijem!' Ali to je nekako neobjašnjivo, taj neki virus koji je nas zarazio i to se događa gotovo na svakoj predstavi'', priča Ecija Ojdanić.



''U jednoj predstavi nisam se mogla popeti na stol jer mi je haljina zapela! A baš je bilo u tom momentu iskoreografirano da se ja popnem, ali ne ide i što ću'', prisjetila se Arija Rizvić.



''Ima scena u kojoj Ecija nešto jede iznad mene. Ajme, Ecija će me ubiti jer ovo govorim... Ja sad nju gledam i ona mi treba nešto reći odozgo, jede tu merendicu i samo u jednom trenu joj ispadne. Kunem se, to je u slow motionu padalo meni do ramena. Sve sam to ispratio i publika je to skužila'', ispričao je Slavko Sobin.

Tko prizna, pola mu se prašta, a mi ćemo oprostiti ako zvijezde naprave još pokoju takvu simpatičnu pogrešku u karijeri.

