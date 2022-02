Iduća priča otkriva što našim zvijezdama znači potpora njihovih partnera. Kakav je otac naš najbolji tenisač te zašto Maja Šuput kupanje malenog Blooma ne može zamisliti bez Nenada, tek su neki od detalja koje donosi prilog In Magazina

Stručnjaci kažu da u partneru imate podršku ako vam daje vjetar u leđa i pruža vam osjećaj sigurnosti, a vi pri tome ne morate ništa izigravati, već ste u potpunosti prirodni. Ako uz to jedno u drugom potičete ono najbolje - onda ste pravi odlikaši.



"Kad imaš ovako javan posao, uvijek ti treba netko doma da te zagrli i da ti da vjetar u leđa jer nije svaki dan dobar dan, nekad sam ja napravila lošu neku priču. Ono nije svaka odluka dobra odluka, čovjek koji donese deset odluka na dan, jedna mora biti loša. Tad je jako bitno da te tada doma netko smiri, možda i lažno, ali ti paše", priznala je Maja Šuput.



"Prije nego što sam se spojio s mojom boljom drugom polovicom, sam tako blesavo živio. Sjećam se da sam od 365 noći, ja 60 noći spavao doma, a sve ostalo Bog zna gdje. Tako da kad te sve to povuče i ne znaš gdje ti je dom. A ovako jako dobro znaš gdje je baza i odande ideš u bitke i vraćaš se doma u svoj mir", zaključio je Sandi Cenov.

"Potpora partnera u životu je jako bitna stvar. Mene inače supruga zove potporanj, to mi je jedan nadimak tako da nevjerojatnu potporu joj dajem da mi je vrati", izjavio je Mario Petreković.



Naš najbolji tenisač uvijek je spreman odgovoriti na pitanje koliko mu znači potpora njegove supruge.



"Kristinina podrška znači nemjerljivo puno, ne samo za zakladu nego i za naš obiteljski život, cijeli život jer zajedno smo već dugi dugi niz godina, sada uz dva sina", priznao je Marin Čilić.



Samo riječi hvale i lijepa Kristina ima za svojeg Marina.



"S obzirom da ga nema, ne mogu vjerovati koliko dobro odrađuje tu svoju ulogu jer puno putuje, ali nekako potpuno ravnopravno sudjeluje u odgoju djece i roditeljstvu. Mislim i sami znate djeca su nastala od dvije osobe tako da su dvije osobe potrebne. Ja se malo borim s tim kad njega nema, ali uskaču uvijek moja mama i njegovi tako da se snađemo, ali on je stvarno tata za pet", zaključila je Kristina.



