Jasmin Stavros je otkrio da francuski grad Lourdes i Gospa Lurdska za njega imaju posebno mjesto u životu. Za Simonu Mijoković mjesto životne prekretnice je Samobor i tamošnji franjevački samostan, a za Snježanu Schillinger to je otočić Piškera u kornatskom arhipelagu, gdje je izrekla sudbonosno da. Zvijezde su Davoru Gariću otkrile koja mjesta su njima posebno važna.

''Svuda pođi, kući dođi!'' Tako bi otprilike glasio Domenicin odgovor na pitanje ''Koje joj je najposebnije mjesto na svijetu?''. Njezina Korčula zaista oduzima dah.

"Imamo tako lijepo čisto more, imamo super ove otočiće okolo za kupanje. Preporučila bih svima da dođu na Proizd, to je za mene evo raj na zemlji. Najljepši otočić na kojem sam ikad bila i na kojem ću ikad bit", priznala je Domenica.

Mjesto koje ima posebnu važnost u srcu Jasmina Stavrosa francuski je grad Lourdes, poznat po ukazanju Blažene Djevice Marije. Kao uspomena na to putovanje, u njegovu vrtu je Gospin kip.

"Ovo je Gospa Lurdska, inače zaštitnica cijele ove moje kuće i moje obitelji. Naime, jedan član moje obitelji bia je jako jako bolestan, i ta lurdska voda mu je čudnovato pomogla. Ljudima je možda nevjerojatno, ali kad se namazao tom lurdskom vodom bolest je jednostavno otišla, tako da sam i ja bio u Lurdesu i okupao sam se u toj vodi i štujem Gospu lurdsku i evo tu se nalazi već godinama", otkrio je Jasmin.

A znate li koji grad posebno pamte Nives Celzijus, Mladen Grdović, Ella Dvornik i Tony Cetinski? Las Vegas. Upravo su ondje izrekli sudbonosno da. Tereza Kesovija obožava Pariz. U francuskoj je metropoli živjela 20 godina.

"Izgledao je bajkovito, izgledao je krasno, interesantno. Pariz je prelijepi grad. Apsolutno prelijepi, ja ću reći za moj Dubrovnik da je najljepši, ali Pariz je kapital, ipak je to glavni grad jedne velike sile", zaključila je Tereza.

Za Simonu Mijoković mjesto životne prekretnice je Samobor, tamošnji franjevački samostan i kuća susreta Tabor.

"Ante mi je rekao za Tabor i da dođem pateru Zvjezdanu. Obraćanje je proces koji traje cijeli život, ono prvobitno je ''Da, dolazim Gospodine, dolazim vršit tvoju volju'' gdje obraćanje predajemo u sakramentu svete ispovijedi životne, ali onda je borba. Idemo korak po korak, gradimo kuću ciglu po ciglu, tako gradimo naš život s Gospodinom sve do cilja, do one vječnosti gdje nas on čeka sve zajedno da dođemo", izjavila je Simona.

S čovjekom svojeg života u bračnu luku, Snježana Schillinger je uplovila na zaista posebnom mjestu, na otočiću Piškera u kornatskom arhipelagu. Netaknuta lokacija u srcu Jadranskog mora.

Meni jako draga srcu i jako je jedinstvena po tome što, koliko ja znam povijest, na neki način je tu bila granica, tu su trgovali sa Venecijom, pa tu imamo i tu divnu crkvu i baš je totalno autohtono sačuvano i osjećaš se baš da si u sred mora, mislim da to nema nigdje drugdje", zaključila je Snježana.

Rovinj ima posebno mjesto u životu Tonyja Cetinskog, ali i Opatija bajna. Onamo se sa suprugom preselio potpuno nenadano.

"I to je prekrasno zato što nisam očekivao, nije bilo planski. Obožavam svoj Rovinj, tamo pripremam neko svoje zadnje ognjište gdje se nadam da ću bit i da se više neću selit nigdje. Ovdje živimo u 40-ak kvadrata supruga i ja i nikad nam ljepše nije bilo. Pa jednostavno si moraš biti prisan kad si u 40 kvadrata", kaže Tony.

Jedno od najdražih mjesta dizajnerice Đurđice Vorkapić skrilo se usred Velebita. Speleolozi su novootkrivenu jamu nazvali prema njezinu modnom brendu Hippy Garden.

"Meni je sad nakon cijelog ovog puta i nakon svega ovog što smo mi prošli, doista velika čast i nekako puno srce", izjavila je Đurđica.

Možda neko od ovih mjesta, srcu dragih našim zvijezdama, bude dobra ideja za vaše sljedeće putovanje.

