Otkrivamo s kakvim su se nezgodama na ljetovanju susretale domaće zvijezde.

Sunce, pijesak i šum mora... Neodoljivim čarima ljeta i godišnjeg odmora nitko ne može odoljeti. No i u takvom idiličnom okruženju valja biti oprezan jer nezgode se događaju, pa se ljetovanje iz snova začas pretvori u ono iz noćne more.

''Bilo ih je puno. Od padanja s broda kad je naglo zaokrenuo'', prisjetila se Chilla Barath Bastaić.



Problema s morskom bolesti nije imala Kristina Šalinović, štoviše svoj odmor odlučila je začiniti s malo adrenalina.



''Nakon što sam skočila bungee jumping, išla sam pokušat zaronit u more i kako izgubiš percepciju dubine sam skočila na glavu i natekla mi je cijela usna, ispao mi je pierce iz usta. To mi je jedna od najčudnijih nezgoda koje sam ikad imala'', ispričala je.

A ono što mnogima predstavlja najgori strah dogodilo se našoj napoznatijoj plus size manekenki Luciji Lugomer.

''Sve što ću reći je da sam jednom ostala bez gornjeg dijela i bilo mi je jako neugodno. To je sve. Mislim da je bio, broj prevelik badić, ali nema veze'', kaže.

Koliko sunce može biti nemilosrdno iskusila je radijska voditeljica Ivana Mišerić. Ljeto kad je bila maturantica dobro je zapamtila i to ne po dobrom.



''Dobila sam sunčanicu, isto u mlađim danima, jako me opeklo sunce tako da sam završila na hitnoj s opekotinama, ne znam kojeg stupnja. To je bilo strašno. Znači ja sam se presvukla ko zmija, znači cijelo tijelo mi se presvuklo, koža. Imala sam smeđe ljuske na licu, to je blo grozno. Znači, pala sam u nesvijest od tog sunca. Jako loše iskustvo'', prića nam Ivana.

Zato je sada puno opreznija.



U nadi da ćete biti oprezniji od naših zvijezda, želimo vam ugodno, dugo i toplo ljeto.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV. Propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.