Proteklu godinu obilježile su najljepše vijesti iz obitelji brojnih domaćih zvijezda. Riječ je o prinovama koje su svojim dolaskom usrećile poznate mame i tate. U čijim se sve domovima slavilo te tko je dobio dječaka, a tko djevojčicu, doznajte u našem pregledu.

Brojnim zvijezdama 2020. ispunila se želja da postanu roditelji, tko je sve slavio?

Na samom početku godine, u siječnju, slavili su Franka Batelić i Vedran Ćorluka. Sinčiću, koji je prošlog petka proslavio prvi rođendan, dali su ime Viktor. Iako je korona mnogima ostavila gorak okus u ustima, ovoj mladoj obitelji pružila je neprocjenjive trenutke zajedništva.

"Ja sam oduševljena. Vedran je odličan tata, nisam ni sumnjala da će se on snaći, ali da nije bilo korone tko zna kad bi on vidio svog malog. Tako da je ovo nama donijelo super happy obiteljsku priču", izjavila je Franka Batelić.

Par se upoznao 2012. godine, vjenčao 6 godina kasnije. Iako im mediji nisu davali previše šanse, postali su jedan od najskladnijih brakova na domaćoj sceni. Naštetila im nije ni višegodišnja ljubav na daljinu.

"Ima tu puno razgovora preko skypea, vibera, svega i svačega, ali uvijek smo tu kad treba i kad je bitno. Tako da je sve u redu", otkrio nam je Vedran.

Kruna njihove ljubavi je maleni Viktor kojemu je par dao i simpatični nadimak - Čuperak Viktor.

Dva mjeseca kasnije slavio je još jedan sportaš. Postigao je brojne uspjehe, što privatne, što u karijeri, no rođenje sina sve je gurnulo u drugi plan. Marin Čilić priznaje kako nikad nije bio sretniji, a uz suprugu je bio tijekom porođaja.

"Skidam kapu apsolutno svakoj ženi. Kroz što prolaze i kroz koje napore moraju proći, djeca ih moraju voljeti cijeli svoj život i zbog toga cijenim više i svoju mamu i sve ostale žene", zaključio je Marin.

Maleni je dobio ime Baldo, koje je tradicionalno za dubrovački kraj.

Djevojčica je stigla influencerici i blogerici Elli Dvornik. Zajedno sa suprugom, poduzetnikom Charlesom Pearceom, mama dviju djevojčica - dvogodišnje Balie Dee i novorođene Lumi Wren, ponosno je pozirala za obiteljsku fotografiju na Instagramu ispod koje je otkrila i kako je malena Lumi stigla čak pet tjedana ranije.

"Bali je onako užasno karizmatična, mi se nekad osjećamo kao da mi živimo u njezinim svijetu, a ne ona u našem. A Lumi je tiha, kalkuluira nešto cijelo vrijeme. Nije mi teško koliko će mi biti teško kad navrše 12, 13 godina", zaključila je Ella.

Ekskluzivno za In Magazin u veljači je Pamela Ramljak otkrila kako je ponovno trudna. U kolovozu je objava na društvenim mrežama otkrila kako je na svijet stigla malena Marija, kojoj se silno obradovao stariji brat Antun.

''U 11 sam došla u Petrovu s laganim trudovima, u 13 sam išla u rađaonicu i u točno 15:01 sam rodila Mariju. Bez epiduralne. Dakle, cure, bez straha. Sve je lakše drugi put!'', izjavila je Pamela.

U kolovozu je savršenu liniju u bikiniju pokazala i Iva Jerković, i to samo šest mjeseci nakon porođaja. Svoje prvo dijete, djevojčicu Rinu Ami, rodila je u 39. godini.

"Kod nekog prije, kod nekog kasnije, kod mene kasnije. I samo si ispunjen, ništa drugo. A sreća dođe sama po sebi", izjavila je Iva.

Mjesta za loše vijesti u turbulentnoj 2020. nije bilo ni u domu Marija Petrekovića. Poznati komičar i voditelj sa svojom odabranicom Aleksandrom Kramberger dobio je malenu Marlu. Sinčić je obradovao glumicu Mariju Borić kojoj je teško palo što zbog okolnosti s koronavirusom na porodu nije mogao biti njezin suprug.

Pojačanje su u 2020. dobili i Kostelići. Ivica Kostelić i njegova supruga Elin dobili su blizanke koje su nazvali Kata i Jana. Ivica je ime Jana navodno odabrao u čast svojoj mlađoj sestri Janici s kojom je izrazito blizak.

Dok je Elin nakon poroda ležala u bolnici Zagreb je pogodio razoran potres te je s brojnim majkama morala napustiti Petrovu bolnicu.

Lijepe vijesti stigle su i za osnivača Mejaša. Oko malene Lare vrti se svaki trenutak u životu Nikole Bosilja i njegove zaručnice Anje.

"Kad je počela dolaziti na svijet emocije su me toliko oprale, suze su mi same kapale na dlanove. Onaj tko je to doživio, znat će o čemu pričam", izjavio je Nikola.

U jeku pandemije Jelena Perčin i Momčilo Otašević doznali su da stiže sinčić. Jakša je stigao dvije godine nakon što je par dobio kćerkicu Mašu. Glumica iz prvog braka ima preslatku kćer Lotu.

Najvažniju ulogu - onu oca dobio je glumca Stjepan Perić. Supruga Jelena Jovanova i on postali su roditelji dječaka Jakova. Proslavljena košarkašica Antonija Mišura devetog je kolovoza 2015. uplovila u bračnu luku, a devetog kolovoza 2020. slavili su krštenje svoje mezimice Tare.

PR stručnjakinja i bivša manekenka Sarah Josipović rodila je drugo dijete. Nakon sina, stigla je djevojčica. A treći sin, maleni Petar, stigao je u dom glazbenika Hrvoja Rupčića. U jeku pandemije rodila je i Nataša Janjić Medančić. Nakon sinčića Tonija, stigla je djevojčica Kaja.

Vesele vijesti stižu i iz doma pjevača Alana Hržice. Činjenicom da je postao otac po drugi put iznenadio je mnoge. Da čekaju dijete, znali su samo najbliži jer su vijest o slatkom iščekivanju tajili gotovo cijelu trudnoću. No kada je sinčić stigao svoju sreću podijelili su sa svima.

"Došao nam je Leon, sretni smo, radosni, prošli smo termin tako da je Rikarda rodila na carski", bio je otkrio Alan.

Sin je stigao i u dom nogometaša Matea Kovačića. Supruga Izabel rodila je carskim rezom malenoga Ivana. Ne čudi da se par odlučio za tradicionalno, kršćansko ime, s obzirom da su se i upoznali u crkvi, gdje je Mateo bio ministrant, a ona je pjevala u zboru.

Sretne vijesti stigle su i iz Beograda. Frano Lasić u 67. godini dobio je dijete. Njegova četvrta supruga Milena rodila je dječaka. Ovo je paru prvo zajedničko dijete, a Frano iz prethodnih brakova ima još troje djece.

No pravi rekoreder kada su u pitanju godine za prinovu je prvi čovjek Formule 1, Bernie Ecclestone. Postao je otac po četvrti put i to u 90. godini. Nakon tri kćeri, dobio je sina Acea a suprugom Fabianom Flosi.

Osim što je postao otac, Bernie je 2020. postao i dvostruki djed. Rodile su njegove kćeri iz braka sa Slavicom Ecclestone, Petra i Tamara. Petra je rodila četvrto dijete, djevojčicu, a Tamara je rodila drugu kćerkicu koju je nazvala Serena.

Da će i iduće godine biti živo na baby planu najavljuje nova prinova koja na samom početku 2021. stigla u obitelj Todorić. Ivan Todorić je s bivšom manekenkom Milicom, dobio drugo dijete, kćerkicu koju su nazvali Aria.

