Danijela Martinović ovih je dana proslavila 50. rođendan i otkrila da se svaki korak u njezinu životu isplatio. Slično razmišljaju i Snježana Mehun i Vanna, koje su također na torti otpuhale 50 svjećica, a tom jubilarnom rođendanu veseli se i Nina Badrić. Kako se bore sa starenjem i brinu li ih godine, poznate domaće pedesetogodišnjakinje otkrile su za IN magazin!

Nasmijana i sretna Danijela Martinović ovih je dana proslavila 50. rođendan. Da se iza lica uvijek vesele djevojčice krije mnogo više, pokušala je ispričati u svojim knjigama. Svi koji su ih pročitali dobili su dobar uvid u sretne, ali i one manje zabavne trenutke njezina života.

''Mislim da se svaki korak isplatio. Nije bilo lako slušati svoje srce, nije bilo lako pratiti, svi bi jedno, a ja bih nešto potpuno drugo. Treba se izboriti za to i to je poruka koju želim poslati. Nije jednostavno, ali je neophodno. Taj susret sa sobom je neophodan, a kad se susretnete sa sobom, u konačnici to je jedini susret koji ne možemo izbjeći. I što prije se susretnemo sa sobom, mogu nam se događati samo stvari za koje nikad u životu nismo mogli pretpostaviti da mogu biti, od ljudi, susreta, događaja, situacija, obilja...'', priča Danijela.

I Vanna je na svojoj posljednjoj rođendanskoj torti ugasila 50 svjećica. Kaže da ne voli rezimirati i podvlačiti crtu u životu, no osmijeh na njezinu licu kaže da je i u poslu i na privatnom planu sretna i zadovoljna.

''Naravno da sam zadovoljna, pa pogledaj me! Sve te na neki način obogaćuje, ali opet s druge strane ne moramo tako roznjikavo gledati na cijeli život. Nisu sve mjehurići i dugine boje, jednorozi koji lete cvjetnom livadom. Bilo je promašaja, bilo je teških situacija, teških razočaranja, i na kraju krajeva ne može čovjek reći: 'Uh, baš se s veseljem toga sjećam!' Sjećam se vraga, ali bilo je, sva sreća da je bilo, pa smo nešto naučili. Možda to možemo primijeniti, a možda ostane samo kao neki podsjetnik: 'Neću još skinuti ovaj flaster, nek' još bude na ovoj rani.' To je dobro, to je fora, to je život, ne?'' kaže.

Cijelu prošlu godinu svoj je 50. rođendan slavila glumica Mila Elegović. Najčešće joj dolaze komplimenti da je s godinama sve ljepša i mlađa.

''To vam je jako jednostavno. Malo jedete, umjereno vježbate, i to radite stalno. Mislim da su tri stvari koje su najvažnije za glumicu i za ženu - da je disciplinirana, fleksibilna i izdržljiva'', smatra.

Tim se motom vodi još jedna pedesetogodišnjakinja. Snježana Mehun proživljava novu mladost. Kako i ne bi kada izgleda odlično, posao joj cvjeta, a još je i ludo zaljubljena te priprema vjenčanje.

''Mislim da je ta fama oko godina besmislena jer svi smo jednom bili mladi i svi ćemo jednom biti stari. To je neizbježno i svi oni koji misle: 'Gle ovu babu, ja imam 20, gle mene!' Ubrzo više nemaš 20, već imaš 50'', zaključila je jednom prilikom Snježana Mehun.

Pedeseta se brzinom svjetlosti približava i Nini Badrić. Ovih je dana proslavila 49. rođendan, a kada je čovjek sretan i dobro zna što želi i, još bolje, što ne želi, onda su godine dobrodošle.

''Hvala Bogu na godinama, daj Bože da ih je što više. Neki se ljudi, ne znam zašto, boje godina, ali lijepo je, privilegij je starjeti'', zaključila je Nina.

Svaka čast našim pedesetogodišnjakinjama koje, moramo priznati, s godinama izgledaju sve bolje i zrače posebnom energijom, ali ne kriju da njihova ljepota dolazi iznutra.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.