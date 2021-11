Slaveći ženu, njezinu ljepotu i nježnost, ali i moć i pronicljivost, prvi su put dodijeljene nagrade ''Timeless beauty'', bezvremenskim ljepoticama koje su svojim radom ostavile neizbrisiv trag u povijesti. Ana Sasso, Mia Begović, Ksenija Urličić, Ivana Mišković i Zdenka Kovačiček prve su slavodobitnice. Ove snažne žene za In magazin su otkrile svoju tajnu uspjeha!

Moćne, uspješne, karizmatične i bezvremenski lijepe... Nije teško ove slavne Hrvatice dovesti pod isti nazivnik.



''To su sve žene koje su ostavile beskrajan trag ljepote, svoga rada i karizme u cijelom medijskom prostoru'', objasnila je Sanja Bjedov, suorganizatorica izbora Miss Beauty Hrvatske i nagrade Timeless beauty.



''Pozvali smo večeras sve naše drage kolegice, prijateljice, ljepotice, misice i želimo ovdje večeras imati festival ljepote i slavimo ljepotu žene'', dodala je Tamara Roglić, suorganizatorica izbora Miss Beauty Hrvatske i nagrade Timeless beauty.



Prvi su put dodijeljene nagrade Timeless beauty, ženama bez kojih domaća povijest ne bi bila ista. Jedna od njih i Ana Sasso. Miss Jugoslavije '82-e i danas izgleda senzacionalno.



''Radom na sebi, ja sam sebe dovela u situaciju da sam potpuno mirna sama sobom, nosim ljubav i svjetlost, evo, vjerujete, u sebi nosim ljubav i svjetlost i to je to'', kaže Ana Sasso, Miss Jugoslavije 1982. godine.

Nagradu Timeless beauty ponijela je i glumica Mia Begović. Koliko je njoj, pogotovo u madosti, ljepota pomogla, uz silni talent, trud i upornost?

''Ne mislim da mi je pomogla, ja sam sve radila...ošišala sam se skroz na kratko za prijemni da ne misle da ja dolazim s dugom plavom kosom jer ja sam htjela biti, što i želim biti, ozbiljna glumica koja ozbiljno radi svoj posao, a pri tom sam bila jako zaigrana, e sad, koliko sam ja bila lijepa ja to ga uopće nisam bila svjesna, kao nijedna djevojčica'', priča Mia Begović.



Čelična TV dama i u devetom desetljeću pršti od energije.



''Uvijek sam ponavljala da ja vjerujem u anđele, vjerujem u nekog svog anđela čuvara koji me u nekim teškim životnim prilikama, baš mi je pružio ruku spasenja'', priča Ksenija Urličić.



Njezin je zaštitni znak frizura koju nosi gotovo 30 godina, no često je zbog toga zamijene s još jednom divom Gabi Novak.



''Tako neki gospodin mi je neki dan pomogao nositi vrećice i ja velim ''Joj, hvala vam, baš ste ljubezni, pravi agramerski kavalir, a on meni na to kaže ''Sve za našu Gabiku!'' hahahaha...'', prisjetila se Ksenija.

U kategoriji inflencerica nagrada je otišla u ruke ove atraktivne vladarice društvenih mreža.

''Mislim da publika mora prepoznati tvoju iskrenost i transparentnost, to je jedini recept za uspjeh. Influenser je zaista full time posao, mi svi koji se bavimo time, koji smo dali otkaze u velikim tvrtkama da bi se bavili isključivo ovim poslom, do toga da odbijamo kampanje i suradnje jer jednostavno ne stignemo proizvesti dovoljno kvalitetan content u dovoljnoj količini tako da je to zaista full time posao. Znači, kako kažu radi od 9 do 17 ili budi svoj šef pa 24/7'', govori Ivana Mišković.

2021. godina je nagrada za Zdenku Kovačiček.



''Svaka nagrada je meni draga, ali najveća nagrada je što sam postala baka. Moj unučić koji je sladak, najslađi na svijetu'', rekla je Zdenka.

Pistom su prošetale i dosadašnje pobjednice različitih domaćih izbora. Uz vanjštinu sve one ulažu i u obrazovanje i unutarnju ljepotu.



''Ljepota je nešto što je danas tu, sutra već možda nije. Što se tiče vjerojatno i estetskih korekcija, nisam apsolutno protivnik po pitanju toga, i sama sam napravila neke sitne zahvate'', otkrila je Jelena Katarina Kapa, Miss turizma Hrvatske 2014. godine.



Sinoć je prvi put izabrana i Miss Beauty Hrvatske. Tu je titulu ponijela medicinska sestra i dadilja Marinela Grljušić.



TON: MARINELA GRLJUŠIĆ, Miss Beauty Hrvatske 2021.

''Ja jako vjerujem u sebe, u svoje snove i evo, jedan dječački san je ostvaren, bio je i prije, ali sad je još veći, jako sam ponosna na to, dakle, vjerujte u sebe, i ono u što vjerujete to će se i ostvariti'', govori Marinela.



Zato nikad ne treba prestati sanjati jer ako je suditi prema ovim uspješnim damama, snovi se itekako ostvaruju.

