Đurđica Barlović preminula je prije 26 godina. Sa svega 42 godine, iza nje su ostali sinovi Hrvoje i Borna - tada mali dječaci.

Đurđica Barlović napustila nas je prije 26 godina. Činjenicu da je više nema, najteže proživljavaju njezini sinovi. Danas uspješni, mladi ljudi rado govore o slavnoj mami i na nju čuvaju najljepše uspomene. Mnogi koji ih sretnu, u njima i dalje prepoznaju njihovu majku. Đurđica Barlović za mnoge je bila jedan od najljepših glasova hrvatske estrade, a svojim preranim odlaskom, sa samo 42 godine, u životu i srcima svojih sinova ostavila je prazninu koju nitko nije mogao zamijeniti.

"Majka vam fali. Dan danas fali kao majka. Ne prestaje falit. Taj moment emocije. Ta rupa koju ne možete popuniti", pričaju Hrvoje i Borna. Kada je preminula, Hrvoje je imao jedanaest, a Borna tek četiri godine. Svoje se majke rado sjećaju. Čuvaju njezinu vjenčanicu, sve singlice Novih fosila, ali i fotografije koje ih vraćaju u djetinjstvo.



Unatoč popularnosti koju je uživala, Đurđica je, prepričavaju njezini sinovi, prvenstveno bila majka. Danas bi, sigurni su, bila itekako ponosna na njih. Nastavili su obiteljsku tradiciju. Hrvoje je stomatolog, a Borna zubarski tehničar. Baš poput svojeg oca i djeda. "Radimo zajedno, nadopunjujemo se, svađamo se zajedno. To je tako. Konstruktivne kritike", pričaju dečki. O glazbenoj karijeri nisu nikad razmišljali, iako imaju talent. Hrvoje svira i nekoliko instrumenata. Surov je to svijet, kažu. No kao djeca, rado su s majkom išli na koncerte. Hrvoje i Borna i danas su u kontaktu s Fosilima.

Đurđica je svoj prvi nastup imala s trinaest godina. Najveću je popularnost stekla baš s Novim fosilim s kojima je izdala šest albuma. Krenula je i u samostalnu karijeru, a klda je preminula, Rajko Dujmić je izjavio kako su tog dana stali svi satovi u njegovoj kući. Fosili su tada bili najpopularniji sastav, a Đurđica prava zvijezda. "Sjećam se kad bi došli u dućan, to je bilo, ma ne, evo vam kruh preko reda, to je Đurđica. A ona: Ne, ne. Onda vam dođe neugodno", prisjećaju se Hrvoje i Borna.

I koliko god im je popularnost bila teško objašnjiva, voljeli bi da su je više živjeli. A kako bi uz što manju bol preživjeli svoj veliki gubitak, uz Bornu i Hrvoja uvijek je bio otac, ali i bake koje su ih, među ostalim, naučile kuhati. I pripremati škampe baš kako je to nekad radila majka.

Sjećanja na majku zauvijek će biti živa, a ono što joj, baš kao i preminulom ocu, žele reći je - hvala na svemu.

