Svaki od njih upoznat će djevojke s kojima će kroz tjedne koji slijede graditi odnos, upoznavati se, zabavljati - sve do trenutka kada ostaje samo jedno pitanje – staviti ili ne prsten na ruku odabranoj djevojci. Pravila showa ''Ženim sina?'' dobro su poznata, a danas vas upoznajemo s posljednjim kandidatom - Mirkom Ranogajcem, koji u ovu avanturu kreće s ocem Miljenkom.

Mirko Ranogajec je online fitness trener te je došao u show spremno nadajući se da će ga pogoditi Amarova strelica. Kako bi donio odluku o onoj pravoj, pomoći će mu tata Miljenko.

A što tata Miljenko očekuje od cijelog avanturističkog showa "Ženim sina?"...

"Očekujem zabavu neku, pa evo šta bude. Ali i ono najvažnije da će pronaći djevojku".

Mirko odmah otkriva kakva ga djevojka privlači..

"Da je atraktivna. Muško kada vidi curu u dvije sekunde vidi je li mu atraktivna ili nije. Da mogu razgovarati s njom, a ne da imam osjećaj kao da razgovaram s djetetom od četiri godine".

A što tata misli kakvu djevojku njegov sin želi...

"To samo on u glavi zna. Kakvu si je on u svom životu zamislio".

Tata i sin često se svađaju, Mirko misli da je to zato što imaju različite poglede na sve. No, tata misli drugačije.

''Ja zapravo mislim da smo isti, vjerojatno smo slični i možda je to problem“, kaže Miljenko.

„Da budemo iskreni ne slažemo se baš najbolje. Ja imam malo drugačiji pogled na svijet pa se tu sukobljavamo često. Njemu treba malo više vremena da se opusti“, dodaje Mirko.

''Pa da, mislim da se ja mogu opustiti. Ponekad'', zaključuje Miljenko.

Otkrivamo i koliko tata poznaje sina, provjerili smo na blic ispitivanju.

Plavuše ili crnke?

''Crnke'', odgovorio je tata, a Mirko je potvrdio taj odgovor.

Je li romantičar ili macho?

''Macho'', opet je pogodio Miljenko.

Teretana ili kafić?

''Definitivno teretana'', odgovorio je tata dok je Mirko ipak rekao ''Kafić u teretani''.

Kod Mirka ga najviše smeta…

''Visoko drži nos'', rekao je Miljenko, a Mirko ipak misli da oca smeta što ne želi komfor i što ne želi biti prosječan.

Ludi izlazak ili večera u dvoje?

''Ludi izlazak'', potvrdila su obojica.

Kakva je za njegovog sina idealna djevojka, otac Miljenko smatra:

''Idealna djevojka mora biti slična njemu'', dok Mirko dodaje: ''Dvije riječi – Open minded''.

Hoće li on pronaći svoju ljubav te kako će njegova potraga izgledati pratite uskoro na Novoj TV u trećoj sezoni popularnog showa ''Ženim sina''.

