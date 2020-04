"Neki su ljudi izabrani dijeliti svijetu i čovječanstvu životne lekcije, a ona je sigurno jedna od njih". Tim je riječima Martina Tomčić komentirala nastup Stelle Scholaje u Supertalentu prije nekoliko mjeseci. Djevojka koja boluje od mišićne distrofije tad nas je sve ganula do suza i urezala nam se u pamćenje. U ovim teškim vremenima Stella je, iako živi u Njemačkoj, u mislima uz Hrvate.

Stella Scholaja svojim je nastupima u prošlogodišnjem Supertalentu dirnula mnoge. S 10 godina oboljela je od mišićne distrofije i, iako su joj mnogi govorili da odustane od glazbe i svjetla reflektora, ova djevojka nije poraz prihvaćala kao opciju. Stella najbolje zna što znači biti hrabar u najtežim situacijama, a ovih je dana u mislima s Hrvatskom.

''Ne mislim da se isplati imati puno straha, mi svi imamo straha. Ali mislim da je vjera najbitnije što se može imati u ovakvim vremenima. Lako je imati vjeru kada je sve super, kada sve ide od ruke onda je naravno lako vjerovati, ali mislim da u ovakvim situacijama kada mi ne možemo sve kontrolirati onda se vjera u neku višu silu ili samog sebe dokaže'', kaže.

Zaista ju je dirnulo ono što se događalo u našem glavnom gradu stoga je na svojoj stranici odlučila pokrenuti inicijativu prikupljanja donacija za Zagreb i njegovu obnovu.

''Meni je to jako bitno i mojima ovdje kući. Živimo u Njemačkoj, ali naša su srca s ljudima u Zagrebu. Mi smo naravno o tome pričali, o tome čuli i to nas je jako dirnulo. Ako vidiš da nešto nije u redu u svijetu onda pomozi gdje možeš. Mi smo počeli ovu akciju Help Zagreb, pjesma za Zagreb gdje ljudi mogu donirati i zauzvrat će dobiti jednu pjesmu od mene koju još nisam objavila'', objašnjava.

A poziva i brojne kolege da se priključe:

''Nadam se da svi glazbenici u Hrvatskoj vide ovu akciju i da ju podijele na društvenim mrežama i možda da čak i kada ova korona situacija prođe da napravimo veliki koncert za sve ljude'', kaže.

Ova je hrabra djevojka uvijek imala vjeru u sebe. Prijavila se na Supertalent u kojem je zablistala i došla do finala. Na audiciji je nastupila s pjesmom "Samo nebo zna" koju je napisala sama, a u njoj progovara o smrti obiteljskog prijatelja Benjamina koji je preminuo od raka u dobi od 25 godina.

''Negativne i loše misli u suštini otjeram kroz glazbu. Meni mnogo pomaže da pišem pjesme. I kad ima neka tema koja je jako negativna u mom životu i neki problem onda mi je glazba kao terapija. Ja to koristim da pravim glazbu'', kaže.

Nakon Supertalenta potpora joj je stizala sa svih strana, a i sada marljivo radi na novim pjesmama:

''Vi ćete još puno čuti o meni nadam se. Ja radim na novoj glazbi, na novom albumu i radovala bi se reprezentirati hrvatsku naciju na Dori i htjela bi ići na Euroviziju. O tome sam sanjala oduvijek i možda će se to stvarno ostvariti, radim na tome'', kaže.

Stellina poruka je da svijetu treba pokazati da se može uspjeti čak i ako nisi savršen. Pravi je primjer da od svojih snova ne treba odustati usprkos svemu što nam u životu stane na put. Zato bismo se u ovim vremenima trebali ugledati na nju.

''Pozdravljam sve Hrvate i Hrvatice. Skupa ćemo preživjeti ova teška vremena. Idite sad na Stella Scholaja.com. Tamo možete donirati i skinuti moju novu pjesmu. Nadam se da će vam se svidjeti'', poručila je.

