Iza Đanija Maršana više je od pola stoljeća blistave karijere. Ovaj pjevač i intelektualac govori pet jezika, nagrađen je redom Danice hrvatske, bio je diplomat, ali priznaje da se najbolje opušta radeći na zemlji. Ovih dana ponovno je u studiju, a razlog je otkrio Ani Veli iz IN Magazina.

Iza Đanija Maršana više je od pola stoljeća blistave karijere. Ovaj pjevač i intelektualac, govori pet jezika, nagrađen je redom Danice hrvatske, bio je diplomat, ali priznaje da se najbolje opušta radeći na zemlji. Ovih dana ponovno je u studiju, a razlog je otkrio Ani Veli iz IN Magazina.

"Kuća je predložila da izdvojim nekoliko svojih uspješnica među kojima ima nekoliko starih brojeva i to 30, 40 godina napravili smo izbor. 10, 11 smo snimili uz pratnju orkestra, uz njih sam otpjevao uživo koliko sam mogao jer mora se imati u vidu da su neke moje pjesme dosta visoke za otpjevati pa tih deset za otpjevati ili 11 nije mi baš bilo jednostavno, ali mislim da sam nekako izdržao ", kazao je Đani za IN Magazin.

Kako je moguće da su iz jedne obitelji potekla tri velika glazbenika? Naime njegova polubraća su Vedran i Tomislav Ivčić.

"Nema nekog osobitog pojašnjenja jer nama su različiti očevi. Ako je po majci koja nam je zajednička, moglo bi biti, ali opet djedovi su različiti tako da ja nemam neko posebno pojašnjenje, osim da je to u svakom od nas taj mogući talent za glazbu ako ga tako mogu nazvati tako. Evo nedorečen sam ostao, ali i za mene je to neka ajmo reći tajna", prokomentirao je.

Tomislav je bio talentiran i kao nogometaš.

"Ja sam imao običaj reći da nije pjevao on bi bio sjajan nogometaš. On vam je bio konstitucije kao Modrić, ako smijem to usporediti, slične građe i temperamenta, bio je relativno nizak, ali vržljast. Bio bi sigurno napravio nogometnu karijeru", otkrio je.

A je li kao stariji brat morao biti ozbiljniji?

"Moja je priroda inače dosta ozbiljna, čak i u tim godinama nikad nisam inklinirao neobičnim ponašanjima, mada sam razumio kolege koji su takvi bili tako da su možda u tom smislu u meni imali stanovitog uzora", kazao je.

Uz glazbenu karijeru, deset je godina proveo u diplomaciji, a danas najradije vrijeme provodi u svojem masliniku.

"Jedna od pjesama koje sam ja davno napisao je Čovjek s mora. Počinje tekst: 'Ne dirajte mi moju maslinu, moje borove, kamen i škrape', i to je neki moto mog života. U meni je uvijek ta priroda dominantna u načinu razmišljanja i valjda otuda crpim energiju za dobar dio onoga što radim. Imam, to se ne može nazvati maslinikom, imam dvadesetak stabala koje sam osobno posadio prije četrdesetak godina, nešto i više, i gušt mi je gledati kako rastu, daju plod", pohvalio se

Đaniju je kćer veganka, a evo kako on gleda na te trendove.

"A bit će ona oduševljena da je to spomenuto, ona vam je... e tu je sad malo njeno, neću reći nerazumijevanje; njezino nastojanje da i ja i moja supruga budemo takvi, ali iako je to plemenito, meni je kasno, ne može mi se reći da ne volim životinje, ali ako idemo u krajnost ne može mi se reći da ne bi smio pojesti evo jednog gambora, jednog dubrovačkog ili tako. Pa je tu mali nesporazum jer ona vam je do krajnosti vezana uz taj način razmišljanja, ali onda je u pravu više nego ja. Samo meni je kasno u ovim godinama u doslovnom smislu promijeniti temeljito odnos prema tome", priznaje Đani.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.