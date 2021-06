Pjevač i dizajner Matteo Cetinski, nakon života u New Yorku, Bologni i Zagrebu, posljednjih godina našao je mir u Rovinju. A od tamo ovih dana šalje i glazbenu i vizualnu razglednicu. Sa singlom ''Slobodan od tebe'' Matteo juri prema svojem drugom albumu.

Iako je ranije tvrdio da za njega nije život u maloj sredini, Matteo Cetinski upravo je to odabrao za život. Nakon New Yorka, Bologne i Zagreba, posljednjih godina skrasio se u rodnom Rovinju, gdje radi i uživa.

''Mislim da je najbolja kombinacija ovo što sam ja napravio. Otišao sam, živio i studirao vani, vidio sam, probao i onda sam se negdje nakon 40-e vratio ovamo, mislim da to je dobra kombinacija. I ovdje sam u neko svoje doba kada mi paše mir'', kaže.

Iako mirniji tijekom godine, Rovinj se ljeti pretvara u jednu od najposjećenijih turističkih destinacija Hrvatske. Nije ni čudo da se Matteo šali kako ga mnogi prijatelji zovu za gostoprimstvo baš u ljetnim mjesecima.

''Imao sam s tim dvije vrste strategija - dođite svi, ajmo se družiti, pa se međusobno neki ne vole, pa ih dođe previše, jedni bi na plažu, drugi bi spavali... Onda sam shvatio da to nije dobra strategija, pa sam krenuo s drugom - ajde vi najavite kad bi tko došao pa ćete se rasporediti i to je bila kardinalna greška'', zaključio je.

Jer onda se odmore svi osim njega.

''Kao dobar domaćim želim im omogućiti što bolji provod. I kako oni odlaze, tako dolazi sljedeći s istim - jeee ja sam na godišnjem. To ljeto shvatio sam da je to najgora strategija, samo sam dopraćivao i otpraćivao'', priča.

''Slobodan od tebe'' četvrti je Matteov singl otkad se nakon 20 godina vratio na glazbenu scenu. Prekrasna kulisa Rovinja poslužila je ne samo za glazbenu već i za vizualnu razglednicu, koju Matteo šalje u domaće glazbeno nebo:

''Nama je cilj da nakon svih ovih izolacija, pandemija i svakakvih drugih gluposti napravim jedan vizualni spot koji će biti odmor za oči. Mi zapravo radimo visualizer danas, to nije klasičan spot, nego velika doza beauty kadrova koji će dočarati pjesmu. Ova pjesma stilski ide prema elektronici, malo se približavamo meni, onome što volim zapravo, chill out, elektronski zvuk koji je ljetni. Želim i da drugi odmaraju mozak kad me slušaju, imamo dosta drugih koji nam napinju mozak'', objasnio je.

Dio ove priče o Rovinju, koji je nekoć bio luka i ribarsko naselje, svakako se događa i na pučini, na koju se Matteo otisnuo luksuznim katamaranom.

Dizajn interijera, čime se također godinama bavi, ne ostavlja mu mnogo slobodnog vremena. Osim nagrada, može se pohvaliti i velikim brojem stanova u starom gradu Rovinja koje krasi upravo njegov dizajn. Zbog toga uskoro ponovno putuje preko Bare.

''Prvo putovanje koje planiram je krajem godine u Los Angeles, uređujem jedan loft, bavim se i interijerima. Onda za Novu godinu neki tulum u Meksiku jer je blizu, da iskoristim to što sam tamo'', otkrio je.



Dotad će sa zadovoljstvom uživati u čarima slikovitog Rovinja, a uz njega to možete i vi jer novi videospot samo što nije ugledao svjetlo dana!

