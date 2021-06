Ne stišavaju se komentari o eurovizijskom pobjedniku, točnije frontmenu benda Måneskin. Dvadesetdvogodišnji Talijan Damiano David postao je miljenik žena, a njegov imidž zločestog dečka koji ne mari za fine manire priskrbio mu je milijune lajkova i vojsku obožavateljica. Da žene vole zločeste frajere, potvrdile su nam i brojne Hrvatice. Zašto? Otkrile su za IN magazin.

Pjevač grupe Måneskin Damiano David preko noći je postao frajer za kojim uzdišu žene diljem Europe i šire. Dvadesetdvogodišnji Talijan s imidžem zločestog dečka postao je glavni lik mašte žena svih uzrasta.



''Internet je gorio od slika tog muškarca. Svaki dan kada bih ušla na Instagram, mislim da bi svaka druga osoba njegovu sliku imala na storyju. To je fascinantno. Dečko je baš buknuo, što bi se reklo. Stvarno je zgodan, jako je interesantan i super je što je takav tip muškarca postao in'', priznaje Katarina Baban.



''Meni je seksi, moram priznati. Evo, to moj dečko zna, pa se neće sad naljutiti. Sviđa mi se taj gard i čak kad se malo koketira s tom ženskom stranom, to mi je super'', kaže Arija Rizvić.



Ipak, s kariranim suknjicama, čipkastim bodijima i crnim ajlajnerom nekim je damama daleko od prototipa seksi frajera koji oduzima dah.



''Ne znam uopće za tu zaluđenost za njim. Zar je to toliko? Ne znam, možda zato što bih mu ja mogla biti mama, pa ga ne gledam uopće u tom stilu. Nema mi taj neki seksepil koji mislim da bi muškarac trebao imati'', mišljenje je Lejle Filipović.



S Lejlom se ne bi složile mnoge dame koje bi Damiana svrstale u novu generaciju seks-simbola. Ljepotan s dozom divljeg i neobuzdanog još je jednom potvrdio da su zločesti frajeri jednostavno neodoljivi.



''Zato što su seksi, ali to je samo iluzija u ženskoj glavi, ide iz onih mitova i ljubavnih rotoromana 60-ih i 70-ih godina koje su čitale naše bake, to je ušlo u DNK pa se prenijelo u sve nas'', govori Mila Elegović.



''Ja više ni na koga ne padam, ali kad sam padala, padala sam na zločeste dečke, meni je to bilo pregenijalno. Što zločestiji, što bezobrazniji, to je meni bilo super. Ovi fini, dragi, mili bili su mi jako obični. Ovi su mi bili neobični, pa valjda zato tako moj život i izgleda'', priznaje Karmela Vukov Colić.



''Ne, to mi je odbojno, nije mi to baš seksi. Ne znam kome su ti grubijani super. Mislim, meni nisu nikad bili napeti. Moram priznati da mi je to totalno iščašeno. I kao ona fora da dobri frajeri nisu baš privlačni... Meni su najprivlačniji i oduvijek sam si željela nekoga dobrog uz sebe'', odlučno je rekla Matija Prskalo.



''Ja nisam nikada voljela zločeste dečke, ali možda su ti zločesti dečki voljeli mene kao zločestu curu. Ja sam uvijek birala dečke, prosila dečke, zvala ih na spoj, zavodila ih... Možda sam ja taj zločesti dečko u vezi, tko zna, uuups!'' šali se Sandra Bagarić.



Sudeći prema iskustvima naših sugovornica, zločesti su frajeri odlični za eksperimentiranje u mladosti.



''Nije loše malo se zabaviti i sa zločestim dečkom, tko zna što će se dogoditi'', zaključila je Mila Elegović.



Složit će se i Zdenka, koja je kao mlada djevojka padala samo na takve.



''Ne znam šta mi je bilo, ali sad sam drugačija. Sad sam se malo opametila, valjda to dođe s godinama. Sad biram, zapravo nemam baš nekog izbora... Biram si prijatelje i nekog tko mi se sviđa, ako ni za što drugo, onda za druženje, razgovor, dopisivanje, prepisivanje, za Fejs, nekoga tko nešto pametno kaže'', govori Zdenka Kovačiček.



Kažu da sa zločestim frajerima nikada nije dosadno, no s onim dobrim ide se na duge staze.



''Ja sam potpuno pogrešna osoba da pričam o dugim stazama. Ne znam, mislim da se i ti frajeri nekad smire u životu i budu dobri obiteljski ljudi, ako nađu pravu ženu'', kaže Karmela Vukov Colić.



Bez obzira na to vrzma li se po vašoj mašti pomalo divlji zločesti frajer ili uglađeni džentlmen s finim manirama, nije važno, važno je da vi uživate.

