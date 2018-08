Na Novoj TV uskoro kreće još jedna dramska uspješnica "Na granici".

Glumca Dine Rogića mnogi se sjećaju po ulozi Mate iz serije "Larin izbor".

Iza njega su otada mnogi projekti, jedno vrijeme živio je u inozemstvu a sada se vraća na male ekrane. Uskoro ćemo ga gledati u još jednoj dramskoj uspješnici Nove TV- seriji Na granici. Koga će tamo glumiti, s kim će snimati ljubavne scene te što na sve kaže njegova djevojka Mirna ispričao je našoj ekipi.

"Dakle, igram Juru. Jure je jedan od glavnih protagonista, jedan ne baš pretjerano bistar mladić koji je u sukobu između ljubavi prema svojoj djevojci i ljubavi prema svojoj obitelji. Oni su nekako moderni Romeo i Julija, ali pomaknuti na jedan dosta duhovit način.

A post shared by Dino Rogić (@dinorogic) on Mar 2, 2017 at 3:00pm PST

Njihova priča tako ni malo neće biti tragična. A Jurinu Juliju ili Lidiju, utjelovit će Martina Stjepanović koju smo gledali kao Gogu u seriji "Čista ljubav". Lidija je i najstarija sestra glavne junakinje Petre koja se vraća u selo kako bi preuzela ulogu šefice malog kartela.

"Frizura je nova, stil je tu negdje s tim da se Lidija uvijek trudi još malo više sredit pa uvijek tu ispadne nešto malo previše, nešto malo pogriješi. Karakerno Lidija uvijek više i brže plane ali isto tako je srčana, jako vesela", otkriva Martina. Na novom setu vrlo se brzo snašla, a odlična ekipa, među kojom su i neka već dobro poznata lica iz dramskih uspješnica kao što su "Kud puklo da puklo" i "Čista ljubav" zaslužni su za uvijek vedru atmosferu.

A post shared by Martina Stjepanović (@stjepanowskaja) on Aug 1, 2018 at 12:30pm PDT

"Ekipa nam je odlična, već što vi kažete dio ekipe je otprije, ovo što je novo taman smo se malo pofriškali, i super se slažemo." A uz dobru atmosferu nije im problem snimati ni ljubavne scene.

"Dobro ja nisam imao neke ljubavne scene gdje smo mi bili potpuno goli, nagi, gdje je nešto bilo poprilično otovreno. Uvijek su to bile nekako u gabaritima televizijske scene. Tako da mogu zamisliti da one velike scene koje imaju i golotinju, gdje su glumci dosta intimniji mogu zamisliti da su malo škakljive", otkriva Dino.

Škakljiv je nekad interes javnosti kažu, no i na to se kažu polako navikavaju. "Definitivno što sam više u ovom poslu. Puno mi lakše sve to pada. Ipak nekako mi bi i htjeli biti eksponirani, ali isto tako bi htjeli i ostaviti svoj privatni prostor i u startu sam imao dosta velikih problema da se suočim s tim", kaže Dino. "Pa ne znam valjda to nekako ide s našim poslom, uvijek je to malo, neću reć šok ali valjda se trebamo naviknuti", nadodaje Martina.

A post shared by Martina Stjepanović (@stjepanowskaja) on Jun 12, 2018 at 10:59am PDT

Dine se sjećamo još iz serije "Larin izbor" gdje je glumio Matu. Otada ga nismo imali prilike često vidjeti jer je jedno vrijeme proveo u inozemstvu. Točnije posljednje dvije godine bio je u Danskoj na studiju. "I kako svi kažu da je Danska jedna od najsretnijih zemalja na svijetu. Mislim da mi drugačije poimamo tu sreću. Lijepo se bilo vratiti, neke stvari budimo realni bolje funkcioniraju kod njih nego kod nas, a neke stvari isto tako ne funkcioniraju."

No gdje god bio velika mu je potpora i djevojka Mirna.

Što pak od Jure možemo očekivati te kakvim će gestama osvajati svoju Lidiju, ne propustite pratiti uskoro u novoj seriji Nove TV - Na granici.