Dine Merlina dugo nije bilo u javnosti, a onda je iznenadio novom pjesmom. U samo nekoliko dana srušio je rekorde u broju pregleda na Youtubeu. Publika mu je jasno pokazala koko je nestrpljivo čekala da je ovaj sarajevski čarobnjak očara novom pjesmom. Do kraja godine objavit će i album, a kakvu poruku je svojoj publici želio poslati te koje su ga majčine riječi inspirirale za stihove nove pjesme, otkriva naša Julija Bačić Barać.

Nova pjesma Dine Merlina - kad će čuti ove riječi obožavatelji Dina Merlina čekali su šest godina i napokon dočekali.

Što je novo publici otpjevao, zanima cijelu regiju, pa ne čudi da je pjesma samo u jednom danu na YouTubeu pregledana gotovo milijun puta. A već godinama, pa i desetljećima, Dino kao da točno zna koja je formula za hit.

"Moje pjesme imaju nekoliko levela, ili načina na koji se mogu čitati, a iskren da budem i rukavaca odakle dolaze ne dolazi to samo iz jednog rukavca to su talozi vremena i razno raznih atmosfera", rekao je Merlin.

Pjesmu "Mi" on je napisao, a inspirirale su ga majčine riječi. "Moja mama je voljela govoriti da naše dvorište, tj. avlija onako kad se lijepo počisti, pa kamen onaj, pa zumbuli rastu i jorgovani i kad se to lijepo počisti, ona je govorila pogledaj kako ovo mirom miriši i to mi se dopadalo ta igra riječi mirom miriše i onda sam napisao pjesmu kako se taj dan dobro osjećam", ispričao je pjevač.

Još jednoj važnoj ženi u svojem životu posvetio je stihove nove pjesme. "Pravi trenutak za to da kažem mojoj djevojčici, mojoj supruzi koju ja još uvijek zovem djevojčica: 'Ti si moja čarolija'".

Čaroliju će sigurno ovaj čarobnjak donijeti i na novom studijskom albumu koji obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju. "Trebalo bi da izađe do nove godine. Album je već spreman i zbilja s nestrpljenjem očekujem da čujem i vidim kako će moja publika reagovati na Dinu poslije šest godina", otkrio je Dino.

Snažnu poruku sarajevski kantautor svojoj je publici poslao u ovim teškim vremenima. "Svijet i ljudski rod nikad nije bio u situaciji kao što je ova barem u novijoj povijesti kad bi trebali svi više biti mi. Dar koji imam trebam dijeliti s ljudima, da im razgalim dušu, da ima kažem da nisu sami", istaknuo je pjevač.

Zato bismo, smatra Dino, trebali živjeti kao mi, a ne kao ja. "Koliko god čovjek bio moćan, snažan, u bilo kojem smislu, čak i ekonomskom bogat, ali teško je biti sam, dođete nekad u situaciji da ne možete izdržati da budete sami", ispričao je.

Videospot za novu pjesmu snimio je u bokokotorskom zaljevu, a u Crnoj Gori održana je i gala promocija spota. Oni pravi, koncertni susreti s publikom posebno mu nedostaju.

"Direktni kontakt s publikom to je nešto nenadoknadivo, to ne mogu nadoknaditi ni društvene mreže, ni televizija, ni internet ni bilo što, jer mi ustvari živimo od tog neposrednog kontakta od tih interakcija energija koje vam jednostavno ubrizgaju nešto u vaše vene.

Nepredvidivo je kako će se to odvijati u slijedećem periodu najmanje dvije godine", rekao je Merlin.

Nadamo se da će trenutak kad ćemo Merlina dočekati glasnim vriskom, a ispratiti još glasnijim pljeskom, doći što prije. "Pozdravljam sve koji gledaju Novu tv! I želim vam sve najbolje i da se čuvate da bi nekako prebrodili ovu nevolju koja nas je zadesila", poručio je Dino.

