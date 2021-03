Reporter Informativnog programa Nove TV Dino Goleš nedavno je zasjeo i u voditeljski stolac ''Vijesti u 14''. Ovaj strastveni reporter, uz novinarska uzbuđenja na terenu i u studiju Nove TV, sada ima i najslađi zadatak u životu. Prije nekoliko je dana postao tata. Iako roditeljstvo sa sobom nosi i neprospavane noći, kaže, uz suprugu Ninu, također novinarku, sve je lakše.

U voditeljskom stolcu ''Vijesti u 14'' gledamo lice kojem vjerujemo. Dvadesetdevetogodišnji Čakovčanin sa zagrebačkom adresom s lakoćom balansira obje svoje ljubavi - stresni reporterski rad na terenu i vođenje Vijesti iz studija Nove TV.



"Ključna razlika je u tome što znaš gdje si, za početak. U 14 sati uvijek na istoj stolici, ali s različitim vijestima. Dok u ovom reproterskom dijelu posla doslovno ujutro ne znaš gdje ćete dan odvesti. I jedno i drugo ima svojih čari", otkrio je Dino.



Uz vođenje Vijesti u 14 sati, Dino nastavlja s novinarskim zadacima i javljanjima u Dnevniku. Upravo su najrazličitiji događaji na terenu s kojih je izvještavao, trajno urezani u njegovu novinarsku karijeru.

"Vjerojatno ću pričati svojim unucima kako sam se javljao u Vijesti u 14 koje sad vodim, kada sam ispred banskih dvora rekao da imamo prvi potvrđeni slučaj korona virusa u Hrvatskoj. Sigurno ću se zauvijek sjećati kuća u Kostajnici koje su se srušile u odronu. Strašni urlici, ružne scene, međutim to ti daje nekako poticaj da pomogneš tim ljudima i nije lako, ali u konačnici kad sve to završi, ima nešto i lijepo u tome", zaključio je.



U informativu se zaljubio negdje na sredini studija na Fakultetu političkih znanosti.

"Najprije sam mislio da je možda zabavni program ono u čemu bih ja htio sudjelovati u životu, međutim onda sam shvatio da je taj informativni segment, koji je toliko nepredvidiv i dešava se u realnom vremenu, iz sekunde u sekundu, što je novinarstvo kao poziv, i ono o čemu smo sve učili. Htio sam biti dio jednog takvog tima i evo, ta mi se želja u konačnici i ostvarila", izjavio je Dino.



Sada mu se ostvarila još jedna želja. Prije nekoliko je dana postao otac malenog Šimuna.



"Sve je to jako friško, odličan je osjećaj kao što govori ovaj osmijeh na mom licu. Vidjeti to čudo koje čekaš 9 mjeseci, i sada je tu, tvoj sin. Snašao sam se koliko sam se mogao snaći. Naravno da žena trenutno drži tri kuta kuće, kao što se kaže, ali pokušavam dati sve od sebe i biti primjer njemu sutradan", otkrio je mladi tata.

Dino je svoju suprugu Ninu upoznao na fakultetu, gdje su zajedno studirali, pa supruga, također novinarka, itekako razumije s kakvim se izazovima susreće, ali mu je zato i najveći kritičar.



"Mislim da je lijepo da te netko razumije, posao koji ti radiš, da razumije zašto te nema doma ili zašto ti je u nekom trenutku važno pojačati zvuk Dnevnika koji gledaš. Ali da ima kritika, uvijek ima kritika, ali ja im pristupam s radošću na licu", priznao je Dino.



Trenutak za opuštanje i kreativnost Dino najradije potraži u kuhinji. Kuhanje mu je pravi užitak.



"Volio bih jednog dana biti stručnjak za ribu, evo to mi je trenutno nekakva misija kojom se bavim, ali na mom jelovniku se zaista nađe svega. Kuhanje me opušta i stvarno bih htio biti što bolji u tome, pa ne znam, maštam jednom kad odem u mirovinu imati restoran na Visu naprimjer, hahahh", otkrio je Dino.



Do tada ga čekaju brojni izazovi s crvenim mikrofonom na terenu te odijelo i kravata u studiju Nove TV.



"Moja mama bi rekla da nismo normalni što se time bavimo, ali to nam je nekako poziv. Novinarstvo nije posao, nego poziv i ti ga jednostavno moraš željeti i živjeti", zaključio je.

