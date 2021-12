Ljubitelji mode, Lady Gage i dobre filmske priče s nestrpljenjem su dočekali da film Dinastija Gucci zaigra i u domaćim kinima. Novi film Ridleya Scotta, inspiriran istinitom šokantnom pričom o obiteljskom carstvu talijanske modne kuće, sve je ostavio bez daha, a zašto je to tako, saznajte u prilogu In magazina.

Scena iz filma Dinastija Gucci u kojoj Lady Gaga na osebujan način zaziva ime tog modnog giganta, postala je viralna i mnogo prije nego što je film imao svoju premijeru.



''Patrica Gucci je netko za kog nisam znala dok nisam pročitala scenarij. Mauricio se zaljubio u njenu snagu, vi gledate priču o ženi i samo žene to mogu shvatiti, ali što je super je što je Ridley napravio film o talijanskom obiteljskom biznisu i što se dogodi kad žena želi preuzeti posao, a muškraci je isključe'', izjava je Lady Gage.



Dinastija Gucci došla je i u domaća kina, a ni domaće zvijezde nisu propustile ovu dramatičnu modno-obiteljsku priču.



''Taj film sam najviše htjela vidjeti zbog Lady Gage koju obožavam'', rekla je Sanja Doležal.



''Pa super, to je moja struka, znači zanima me, ja sam i čitao, ali jedno je knjiga, drugo je film, plus sam još veliki fan Lady Gage'', izjavio je Zoran Aragović.



Uz Gagu se u filmu pojavljuju i Al Pacino, Jeremy Irons i Jared Leto.

Cijelu priču pogledajte u prilogu In magazina!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Jedna od najljepših Srpkinja ukrala pažnju na meču između Čilića i Đokovića, svi se slažu da je uljepšala i pogled na tribine! +29

Bujna Slavonka kaže da je na njoj baš sve prirodno, ali svi u njezine obline gledaju s nevjericom i pitaju se kako je to moguće? +26