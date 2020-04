Ako je vjerovati Marilyn Monroe, oni su ženini najbolji prijatelji, a simboliziraju ljepotu, moć i ljubav. Dijamanti su stoljetna opsesija ljudskog roda, a nijedan crveni tepih ne prolazi bez njihove svjetlucave priszutnosti. Istražili smo koji je najskuplji dijamant ikad nošen na dodjeli Oscara, kao i najskuplji komad nakita dizajniran isključivo za film.

Opjevani, ovjekovječeni na velikom platnu i kao glavne zvijezde crvenih tepiha, dijamanti od svojeg otkrića do danas ostaju statusnim simbolom moći i ljepote. Ali i ljubavi. Zato najčešće krase prstenjak, čija vena vodi ravno do ljudskog srca.

Smiješni su to iznosi za holivudsku kremu, koja se na crvenim tepisima pojavljuje dotjerana, s najmanje nekoliko milijuna dolara, vrijednim nakitom. Za prestižni canneski festival kuća Chopard tako dizajnira posebne komade.



A svaka toaleta mora biti savršeno usklađena s najvažnijim svjetlucavim modnim dodatkom.



Čak i houte couture haljine, kao i same zvijezde, na najvažnijoj hollywoodskoj dodjeli nagrada, Oscar, često zasjenjuje veličina i vrijednost dijamanata posuđenih za ovaj glamurozni tepih. No od prve dodjele 1929. do danas, najskuplji komad nakita nosila je pokojna glumica Gloria Stuart, poznatija po ulozi u Titaniku. Harry Winston za nju je dizajnirao ogrlicu načinjenu od 15-karatnog plavog dijamanta. Njezina je vrijednost tada iznosila oko 20 milijuna dolara, dok danas premašuje 200 milijuna.

I dok mnogima kao možda najluksuzniji filmski dijamanti u sjećanju ostaju oni iz Doručka kod Tiffanyja, Titanica ili pak Zgodne žene, najskuplji komad nakita, dizajniran specifično za film, pojavljuje se u Moulin Rougeu. Nicole Kidman imala je čast nositi dizajn Stephana Canturia, ručno rađenu ogrlicu izrađenu od čak 1308 dijamanata i nazvanu Satine, prema Nicoleinu liku u filmu.

I danas, u njima najviše uživaju žene jer naši su najbolji prijatelji.



''Velika većina moje klijentele su žene jer mnogo više koriste accessorize. Muškarci će kupiti jedan komad nakita ili možda nekoliko narukvica, naušnica ovisno o tome koliko su odvažni, ali žene mnogo više nose nakit. Prvo izabiremo kamen pa nakon toga model, no veliki dijamant daje vam moć, zbog svoje povijesti i načina na koji je nastajao, rođen pod zemljom, pod velikim pritiskom.'', kaže Loree Rodkin, dizajnerica nakita.



''Ako muškarac kupi ženi dijamante znači li to da je voli ili vara?

Ovisi o muškarcu'', izjavila je jednom prilikom Jane Fonda.



Najveća ljubiteljica dijamanata Elizabeth Taylor na to bi rekla - “Dijamanti vas neće grijati u hladnim noćima, ali su više nego zabavni jednom kad zasja sunce.”

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.