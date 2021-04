S proljetnim danima mnogi dizajneri su predstavili svoje nove kolekcije, među njima i jedna blogerica i novinarka. Ime Ane Bacinger dobro je znano u modnim krugovima, a slaveći svojih deset godina na sceni, odlučila je predstaviti se i dizajnom.

Iako je u mnogim trgovinama odjećom moguće pronaći modni klasik - prugastu majicu, blogerica i novinarka Ana Bacinger odlučila je kreirati jednu baš po svojem guštu.



''Da bude od dobrog pamuka, da budu savršene prugice, debljina prugica je jako bitna. Ovratnik je jako bitan i kroj na kraju je jako bitan'', objašnjava Ana Bacinger.



Ova mornarska ljepotica dio je Anine nove kolekcije. U dizajniranju se okušala povodom proslave svojih velikih deset godina na modnoj sceni. Tada su nastali prvi limitirani odjevni komadi koji su bili uvod u ovu proljetno-ljetnu priču.



''Cijela kolekcija je bazirana na organskim materijalima, bojana je prirodnim bojama koje su biorazgradive. I cijeli fokus je napravljen na održivoj modi'', objasnila je.



Sve je rađeno u Hrvatskoj, a ova bezvremesnka odjeća dolazi s neodoljivom dozom retra. Anin stil se u ovih deset godina mnogo mijenjao.



''Uvijek sam voljela boje, uvijek imala pomaknuti stil,drugačiji. Rekla bih da sam se nakon 30-te drastično smirila i postala žena'', šali se.

Ova Varaždinka u modu se zaljubila još kao djevojčica, a ustrajan rad učinio ju je prepoznatljivom modnom figurom.



''Ponosna sam na apsolutno sve što sam postigla. Prije šest godina dala sam otkaz. Otišla sam s mjesta glavne urednice. Odlučila sam se posvetiti blogu, svojim putem i to se pokazala izvrsnim'', kaže.



A kruna tog rada sad je i ova kolekcija. Dobro zna Ana da je to ne čini dizajnericom, koje inače doista cijeni i dobro zna koliko truda stoji iza tog poziva. No u ovoj ulozi prije svega uživa.



''Volim praktične stvari. Mislim da je velika torba koja izgleda fashion , koja sje super napravljena, jako funkcionalna i da može biti uz svaki stajling. Iz potrebe da sama imam torbu je proizašla moja Little fashion pardise torba'', kaže.



Svoj modni put Ana gradi i kao model. Omiljeno je lice mnogih domaćih brendova.

''Osjećam se dobro kad ja radim fotke u svojem okruženju jer me fotka dečko pa smo onda opušteni, ali kad imam veću kampanju onda sam kao najobičnija cura, žena koja se boji kamere, reflektora i svega'', objasnila je.



Drago je ovoj modnoj zaljubljenici to što sve više ljudi prepoznaje kvalitetu domaćeg dizajna. Hrvatice opisuje kao žene sa stilom koje prate trendove te im poručuje kako je u ormaru važnije, od toga da imaš sve po posljednjoj modi, stvoriti bazu prema kojoj se kasnije gradi vlastiti stil.



''Ja uvijek napominjem da je najvažnije imati savršene traperice, baloner, crnu kožnu jaknu, veliku mušku košulju, cipele crvene i crnu haljinu koju sma zaboravila, ali to je to od popisa'', kaže.



U kreiranju bazičnih stvari i sama je najbolja, a takva će joj, kaže, biti i nadolazeća jesenska kolekcija.



