Bond djevojku Denise Richards zasiguro pamtite kao jednu od najljepših holivudskih glumica devdesetih, ali i kao bivšu suprugu posrnulog glumca Charija Sheena, s kojim ima dvoje djece. U ekskluzivnom razgovoru za In Magazin glumica nam je otkrila zašto se razvela od probematičnog glumca te u kakvim su odnosima danas.

Američka ljepotica Denise Richards i danas plijeni pozornost svojim izgledom i savršenim proporcijama. Ova 48-godišnja filmska i televizijska glumica, odmah nam je na početku razgovora priznala kako nema hrvatskih korijena, ali je zbog te informacije na internetu, često svi zapitkuju.

"Nisam Hrvatica, iako to na internetu piše, nemam hrvatske korijene koliko znam ali morat ću obaviti DNK test no ne vjerujem da ih imam. Ali posjetila sam Hrvatsku, prekrasna je i osebujna. Nadam se skorašnjem povratku, bila sam u Dubrovniku", rekla nam je Denise.

Na Azurnoj je obali Denise promovirala jednu od najpopularnijih američkih sapunica ''The Bold and The Beautiful'', u kojoj odnedavno glumi lik Shaune.

"Puno je dijaloga ali sjajno je za glumca. Prisiljava nas da mislimo u hodu, donosimo odluke, morate upregnuti mozak", objasnila je glumica.

Denise Richards karijeru je započela kao model, a većina filmskih uloga, koje su je proslavile krajem 90-ih, prikazivale su je kao ljepoticu savršenih proporcija te želju svakog muškarca. Nakon što se udala za glumca Charlija Sheena i rodila mu dvoje djece, posvetila se majčinstvu. Zbog njegove su se ovisnosti razveli, a šest godina kasnije posvojila je djevojčicu. Zbog djece su Charlie i Denise najčešće u dobrim odnosima, a glumica je danas u sretnom braku s kolegom Aronom Phypersom.

"Nisam se rastala od istog čovjeka za kojeg sam se udala. To je bilo naše zajedničko putovanje, uvijek ću podupirati njegov odnos s kćerima i biti tu kad mu zatrebam. Mislim da je važno da naša djeca to vide", zaključila je Denise.

