Nakon više od trideset godina karijere, frontmen Letećeg odreda priznao je kako nikad nije htio postati pjevač te da se na pozornici bolje osjeća "sa strane", s gitarom u ruci. Ipak, Denis Dumančić od pjevanja ne odustaje, snimio je novu pjesmu za Zagrebački festival, a radi i na novom albumu koji će biti na tragu starog Letećeg odreda.

"Daleko je dom" nova je pjesma Letećeg odreda, s kojom će se krajem travnja predstaviti na Zagrebačkom festivalu.

"Ima tako neku nostalgičnu crtu, valjda sam u tim nekim godinama gdje čovjek ono vraća neka sjećanja", kazao je frontmen grupe Denis Dumančić za IN Magazin.

Osnivač Letećeg odreda i Fayo potpisuju ovu pjesmu, a iako se u životu mnogo puta selio, Denis Dumančić danas jedno mjesto smatra domom.

"Dom ti je tamo gdje ti je dijete gdje živiš, tako da dom je u Zagreb", kaže.

"Ja sam rođen u Beču i živio do sedme godine dok nisu starci odlučili vratiti se u Hrvatsku i da tu sagrade dom", dodao je Denis.

Djetinjstvo je proveo u Belišću, a baš ovu novu pjesmu mnogi uspoređuju s glazbenim stilom Osječanke Mije Dimšić.

"Country nije Mia Dimšić izmislila, iako ju ja podržavam i volim, i dolično to radi, ljudi imaju potrebu usporediti uvijek nešto", smatra.

A nove pjesme, kaže, bit će na tragu starog Letećeg odreda.

"Ja spremam sada pjesme za novi album i neće to baš biti sve na toj liniji, sprema se ponovno onaj moj duh koji ima dosta ironije, samoironije", naglašava.

Na ulogu pjevača Dumančić se, kaže, nikad nije priviknuo.

"Uvijek, to je meni boljka kroz cijelu moju karijeru. Ja sam uvijek htio biti onaj sa strane koji piše pjesme, maše sa strane s gitarom i ima tu netko drugi tko će reći dobra večer, laku noć, nešto otpjevati", priznaje.

"Zato se ugodno osjećam kad sviram s Mejašima, to su opet moje pjesme, a stojim sa strane, pjevam back vokale nitko me ništa ne pita. Stojim sa strane i pijem pio, k'o Brega, on pije pivo, ja viski", dodaje.

Ovih dana mediji su se raspisali o tome gdje je danas dječak koji je s Letećim odredom snimio pjesmu "Mali Mate". Igrom sudbine baš taj "mali Mate" mnogo godina nakon ovog velikog hita, oženio je Denisovu nećakinju.

"Bilo je situacija kad je to krenulo i mi dođemo na koncert i publika ne želi ići dok mi ne odsviramo Malog Matu, a mi nismo ni vježbali to, onda ja uzmem gitaru, pošto sam radio pjesmu, i odsviram i onda smo skužili da na svakom koncert identično, traže da mi sviramo Mali Mate", kaže Denis.

Dumančić je pisao pjesme mnogim poznatim imenima, a jednu vrstu glazbe baš nikako ne može prihvatiti.

"Recimo svi to svrstavaju u narodnjake, svi pjevaju na isti način i ja čim to čujem i taj glas isti, ja to ne mogu slušati", iskren je Dumančić.

"Uđeš mi u auto ljudi se iznenade jer tamo je najviše AC/DC i U2, a ja ne sviram takvu muziku", govori domaći glazbenik.

Nakon više od trideset godina karijere još uvijek mu ne nedostaje inspiracije pa pjesme Letećeg odred bez problema lete i eterom i vrhovima top ljestvica.

