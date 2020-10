Vodimo vas u berbu grožđa. U vinogradu u okolici Jastrebarskog, prije nekoliko dana dečki iz benda Ljubavnici brali su grožđe uz puno pjesme. Bez gitare ne idu ni u vinograd, a našoj Juliji Bačić Barać ova je ekipa pokazala da se dobro zabaviti mogu čak i među trsovima. Evo kako je prošla njihova berba.

Nakon svirke, vrijeme je za posao. Dečki iz benda Ljubavnici zasukali su rukave i pokazali da se baš kao i na pozornici, odlično snalaze i u vinogradu.

"Pošto nam fale jako svirke i ne umorimo se kao inače došli smo našem dragom prijatelju Marijanu iz Jaske pomoći oko berbe ipak je taj dio godine i ti su radovi sad aktualni. Više volimo svirati, pjevati, a volimo i grožđe", ispričali su dečki.

A kad je ova ekipa u vinogradu, berba nikako ne može proći bez pjesme. "Kad se radi radi se, a kad je razonoda onda smo tu poprilično dobri. Mora gitara biti, ne ide bez gitare ništa pogotovo za poslije vinograda", rekli su glazbenici.

Grožđe su brali na svetojanskim bregima kod prijatelja, vinara Marijana Jalšoveca koji ih je ocijenio s najvišim ocjenama. "Ljubavnici su odlični svirači i pjevači,a tako isto i odlični berači. Osobno sam i ja jedan od fanova Ljubavnika, rado smo ih ugostili u našem vinogradu gdje su nam pomogli u našoj završnoj fazi berbe i odlično su to odradili", ispričao je Marijan.

I nakon berbe, opet pjesma. "To je sad ovo doba kad osim svirke mi i beremo, čak i po kućama. Mi smo iz ovog kraja vinskog, Jastrebarsko i okolica to je poznati vinski kraj, berba ko berba nama je to normalno. Prelazimo u vinare, definitivno smo danas to potvrdili s obzirom da smo imali jednu dobru berbu", istaknuli su Ljubavnici.

Da im rad na zemlji nije stran pokazali su u vinogradu, a možda se baš zemlji okrenu u ovim za glazbenike posebno teškim vremenima. "Ljubavnici imaju grunta dosta ovako obiteljski zemlje nam ne nedostaje, tako da vidjet ćemo koliko će ovo dugo potrajati ova stgnacija od svirki tko zna možda se preorijentiramo na poljoprivredu", ispričali su.

Nadamo se da do ovog ipak neće doći jer Ljubavnicima je na glazbenom planu krenulo jako dobro. Njihov nedavno objavljeni album prvijenac na visokom je trećem mjestu na listi najprodavanijih albuma u Hrvatskoj. "Još nismo čak ono ni svjesni, album je vani tek dva tjedna nije puno, kad vidiš svoj album ovako fizički emocije su to dosta velike, mi smo jako ponosni, jako smo sretni", naglasili su dečki.

Zato sve te pjesme s novog albuma jedva čekaju ponovno pjevati pred svojom publikom. "S obzirom da je zadnjih dvije i pol do tri godine bilo bez ijednog slobodnog vikenda tako da pasalo nam je čak malo da odmorimo i um i tijelo da se i kupamo, da ne mislimo samo na gaže, ali dobro dođe malo odmora, ali malo, ovo je sad sve puno", rekli su Ljubavnici.

A dok čekaju povrata na pozornicu, ovo je njihov plan: "Radit ćemo nove pjesme, družit ćemo se puno, radit ćemo probe, posjećivat ćemo berbe i svoje prijatelje vinare i držat fige da se vidimo ubrzo na nekom od naših koncerata", ispričali su.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.