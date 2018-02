Malo tko zna da je se iza Davora Šterna krije veliki glazbeni talent. S bendom Super Stari praši po klubovima.

"Još se ne damo", kažu glazbenici koji ponosno nose svoje godine, a iskustvo vješto koriste na pozornici. Oni su Super Stari, bend koji je osnovao bivši hrvatski ministar Davor Štern. Glazbom vraćaju u 60-e i žive pod parolom "Sve je rock and roll". "Uz upotrebu lijekova i zdrav život s tim se može dugo izdržati", govori Štern.

Nastupima su se vratili tek prije nekoliko godina, a za njihovo okupljanje zaslužan je baš Štern. Ovaj se bivši ministar gospodarstva i poduzetnik kao dječak glazbeno školovao i svirao u rock sastavima. Glazbu osjeća i danas. A koliko ih svirka veseli, vidi se na njihovim nastupima. Svira se, pjeva i pleše bez ikakvih pomagala. Iako, šale se ovi glazbenici, taj napredak nije daleko.

Ponosno kažu kako band nikad nije imao manje od tristo godina pa ni danas, kad je pomlađen. A sa zrelijim godinama dolazi i veća doza šarma. Kada je već o šarmu riječ, samo po sebi se nameće pitanje o obožavateljicama.

"Grudnjaci više ne lete, to moram priznati. Ali zabava je dobra", sa smiješkom zaključuje Davor Štern. Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.