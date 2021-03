Nakon što su se jedno drugom zakleli na vječnu ljubav, bračni par Anđela i Davor Rostuhar počeli su ljubav istraživati. Na putu oko svijeta proveli su godinu dana. Posjetili su više od 30 država i razgovarali s više od 120 parova. Knjiga ''Ljubav oko svijeta'' sada je ugledala svjetlo dana, a istoimeni dokumentarac već je prikazan u Njemačkoj i Francuskoj. Među inspirativnim pričama sa svih strana svijeta našla se i ona Mire Furlan i Gorana Gajića.

Putopisac Davor Rostuhar i njegova supruga Anđela istražili su ljubav diljem svijeta, i to na svom bračnom putovanju koje je trajalo godinu dana. S pet kontinenata, iz više od 30 država, vratili su se s više od 120 inspirativnih ljubavnih priča.

"Ne stoji iza svakog intervjua tako velika priča, ali iza puno njih stoji toliko puno jer smo tražili što veću raznolikost i tražili smo, pokušavali smo pokriti i dokumentirati i zabilježiti sve kulturalne tipove odnosa koji postoje na svijetu", objasnio je Davor.



Emocije koje osjećamo svugdje su iste. No u mnogočemu ih definira različitost kulture i običaja. O tome su razgovarali s parovima, ali i pojedincima. Tražili su odgovore u monogamnim i poligamnim zajednicama. U dolini u podnožju Himalaje posjetili su žene koje imaju više muževa.

"Znači, poliandrija je običaj gdje žena ima više muškaraca. Većina ljudi zna za te kulture gdje muškarci imaju više žena zato što je u principu 85 posto svjetskih kultura dopuštalo poliginiju, gdje muškarac može imati više žena, a jako malo svjetskih kultura je obrnut slučaj", otkrio je Davor.



U nomadskom plemenu Woodabee u Čadu partnera za brak upoznaje se jednom godišnje, a pri izboru vrednuju se tri stvari – ljepota, stoka i obitelj. No jedna je stvar poprilično drugačija.

"Oni su jedina kultura na svijetu gdje se muškarci šminkaju, plešu da zavode žene. Obično kod ljudi, u našoj vrsti, sve kulture poznajemo da se žene ukrašavaju i zavode muškarce. A u životinjskom svijetu je obrnuto", kaže Davor.

I koliko god različita, svaka je ljubav jednostavna kada je jednostavna ljubavna priča, a izazovna kada se radi o biranju drugačijeg od onog što društvo nalaže, biranju druge religije, boje kože. Svaka takva je inspirativna.



"U mnogim tim skupinama postoje te barijere, ona sila koja često ljude gura preko njih. Prvo se kroz ljubav dogodi taj neki most i onda se kroz nju šire pučanstvo može identificirati s tim pričama jer svi poznajemo ljubav", zaključio je.



I tako dolazimo do jedne poznate priče. Ljubav je to s naših prostora, između nedavno preminule glumice Mire Furlan i redatelja Gorana Gajića: "Oni su izbjegavali govoriti te kategorije Srbija, Hrvatska jer su rekli da oni pripadaju različitim plemenima, i zbog toga, u tome je bio problem, ljudi su ih doslovce marginalizirali. Zbog toga su emigrirali."

Davor kaže, njihova priča najbolje dočarava snagu ljubavi zapadnog svijeta.

"I kod takvih priča, ne samo ove Mire i Gorana, ova kulturološka priča oko zabranjene ljubavi i toga da su oni uspjeli zadržati tu svoju ljubav na tom pijedestalu, to je prioritet, a sve drugo je nevažno", smatra poznati putopisac.

Takve priče Davora i Anđelu tjerale su da odbace svoja uvjerenja i stavove o ljubavi, ali i preispitaju svoju.

"Na takvim primjerima možemo zavidjeti i učiti od njih. Uvijek su nas te priče inspirirale i nadahnule da mi nešto naučimo, da se mi popravimo i postanemo bolji par.

Imponiralo je to što su oni bili 30 godina u vezi, a među njima su frcale iskrice. Oni su bili toliko dragi, simpatični, zaljubljeni kao mala djeca i mi smo to promatrali i zavidjeli smo im. I kad bismo mi mogli biti tako zaljubljeni za 30 godina, to bi bio posao", izjavio je Davor.

No nećete vjerovati, dobar posao, ali i ljubav je kada je ona dogovorena. Kako u domorodačkim plemenima Afrike, tako i u razvijenijim zemljama Azije.

"Do prije 200, 300 godina svi su brakovi na svijetu bili ugovoreni, i naših predaka. Međutim, sada je fascinantno to što je još uvijek više od polovice brakova na svijetu i dalje ugovoreno, danas, u 21. stoljeću", zaključio je.

Ovo su samo djelići priča koje je Davor ukoričio u knjizi ''Ljubav oko svijeta''. Anđela je sve dokumentirala u istoimeni film koji je već premijerno prikazan u Njemačkoj i Francuskoj. U Hrvatskoj će biti prikazan u svibnju, a knjiga je već sad postala bestseler.