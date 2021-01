Novost na glazbenoj sceni je duet Davora Gopca i Zdenke Kovačiček. Zajedno su snimili pjesmu "Jaka". Kako je došlo do ove suradnje, što je Gobac najviše zamjerio Zdenki pri snimanju pjesme, ali i ostale detalje svojeg dugogodišnjeg prijateljstva, otkrili su za IN Magazin.

"Gađali tekst pa smo snimili, pa smo onda popili si vani pol gemišta i vratili se, završili i otišli doma", tako je nastala pjesma "Jaka".

Zdenka Kovačiček pozvala je Gopca da s njom otpjeva pjesmu koja će se uskoro naći i na njenom novom albumu.

"Pristao sam odmah, pa kaj, ne mreš Zdenkicu odbiti, ali dobro znao si da je to nekaj dobro. Ona je sa svima surađivala", rekao je Davor.

"Kao da mi je netko odozgora rekao pa to samo Davor može, ti si najautentičniji roker, ti se ne mijenjaš", pohvalila je Zdenka Davora.

A kad su dogovorili suradnju, krenule su Gopčeve muke.

"Mogu ti reći da sam se dosta namučil s pjesmom, teksta dosta ima, ali dobro na kraju drago mi je da je to Zdenkici ok", zaključio je Davor.

"Puno teksta, pa je rekao kako ću ja to zapamtiti? Lijepo je raditi s ljudima koji ne kompliciraju život, a Davor je jedan od onih koji nikad nije. On je normalan dečko, ti si pravo muško, mislim kaj će ti komplimenti pa to se sve vidi", zaključila je Zdenka.

I tu komplimenti na Gopčev račun nisu stali.

"Svaka čast i lijepo izgledaš. I dobro pjevaš i ja ti vjerujem jer ti si od početka tvog rada, tvoje karijere, ti živiš za to, živiš za glazbu", poručila je Zdenka Davoru.

Gobac je uzvratio istom mjerom.

"Zdenkica je pionir toga svega kaj ja volim i rock and rolla i bluesa i ona po godinama bi mi mogla biti mama, ali zapravo mi je kolegica i mi smo rock and rolleri. Ti si kao ovi iz Rolling Stonesa Zdenkice, ljepša si od svih njih", zaključio je.

Iako je među njima 20 godina razlike, ovo estradno prijateljstvo traje već desetljećima.

"Dolazio sam ja u Saloon, gledao sam ja Zdenkicu, vjerojatno smo se u Saloonu i upoznali. I tak sam skužio da si ti bitna, ja sam bio klinac koji je počeo slušati rock and roll", prisjetio je Davor.

Njihov prvi, ali možda ne i posljednji zajednički singl posvećen je jakoj ženi.

"Ona je i slaba i jaka, ali je u konačnici ipak jaka", rekla je Zdenka

Drugo pitanje bilo je čime se u ovom vremenu bez koncerata bavi ovaj dvojac?

"On slika, koliko si izložbi imao? Puno, preko 40. S tim da nije to 40 postava, nego su slike putovale, stalno mi slike putuju. Evo sad u ovoj koroni sam završio preko 20 gotovih slika. A ja pišem biografiju s nekim fazima kojih se sjetim, nekih putovanja, neće baš biti kronološki", otkrio je ovaj zanimljivi dvojac.

I dok kraljica domaće blues i jazz scene piše biografiju, a hrvatski kralj punka slika, mi ih ipak želimo što prije vidjeti ponovno na pozornici.

