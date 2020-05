Domaći youtuber i influencer Davor Gerbus zaglavio je na Baliju i posljednja dva mjeseca izolacije proveo na tom egzotičnom otoku. Još uvijek nema informacija kada bi se mogao vratiti u Hrvatsku no ovaj neplanirani boravak u Indoneziji olakšavaju mu život u vili s bazenom i visoke temperature. Davor svoje brojne pratitelje svakog dana časti i atraktivnim fotografijama i videima na društvenim mrežama a kako se nosi s tom neobičnom karantenom ispričao je našem Davoru Gariću.

Kada se sredinom ožujka uputio na Bali, domaći youtuber i influencer Davor Gerbus nije ni slutio da će se to putovanje prilično otegnuti. Ondje je već 45 dana, no čini se da ova karantena i nije tako loša.



"Pa što se tiče moje karantene, ne mogu reći da sam u nekoj izolaciji da me negdje drže i da mi nedaju da idem van, s obzirom da i doručak i ručak i večeru često izađemo pojesti van u restoranima, koji su i dalje otvoreni za dine-in, idem u teretanu, normalno se krećem otokom. Mi smo smješteni u vili na Semynjaku, s obzirom da je to jedan centralan dio otoka, dio otoka koji živi. Na kojem ima dućana, još ima restorana koji rade. Sve je blizu, imamo vilu s bazenom tako da ne trebamo niti izlazit s obzirom da su plaže sada trenutno zatvorene", ispričao nam je Davor.

I na ovom egzotičnom otoku razuzdane partyje i brčkanja na plažama zamijenile su stroge epidemiološke mjere.

"Odkad smo stigli već se na svakom stolu moglo naći sredstvo za dezinfekciju, počeli su govoriti da bi se trebale nositi maske, da se treba držati razmak. U početku se toga nitko nije pridržavao sve do danas kad se može primjetiti da na ulascima u restorane, u teretanu vas doslovno traže da operete ruke, da ih dezinficirate, da nosite masku u prostorima gdje ima puno ljudi", otkrio nam je.

Iako je na Baliju planirao uživati i odmarati se, kada je shvatio da će se boravak prisilno produžiti, odlučio je svojim pratitejima dati detaljan uvid u korona doba na indonezijski način koji se uvelike razlikuje od ovog našeg, balkanskog.

"Kada sam počeo izbacivati videe na youtubeu dobio sam hrpu komentara u kojima su mi se ljudi zahvaljivali zato što objavljujem vlogove bez obzira na ovu situaciju zato što im je drago vidjeti da postoji netko kome je lijepo, i da oni mogu uživati u tom sadržaju koji im nudim, da se osjećaju kao da su ovdje sa mnom", zaključio je.

Poput brojnih influencera, blogera i youtubera diljem svijeta, i Davor se našao u nezavidnom položaju zbog otkazanih poslovnih suradnji kojima zarađuje na svojim društvenim mrežama.

"Puno klijenata je otkazalo ugovore koji su već bili dogovoreni, neki su samo odgodili poslovanje za neke kasnije mjesece tamo negdje za svibanj ili lipanj. Tako da se nadam da će sve doći na svoje. Naravno nisam jedini koji trpi u ovome svemu, drago mi je što imam godišnje ugovore neke prema kojima mogu raditi odavde. Ali već sam u dosta velikom gubitku s obzirom da odavde ne mogu dobivati niti proizvode niti reklamirati nešto što bi mi bilo dostupno da sam sada kod kuće", priznao je.

Ovaj je mladi youtuber na toj sceni od 2014. godine, a na Instagramu ga prati cijela vojska obožavatelja koji s nestrpljenjem očekuju njegove nove objave i videouratke. On pak s nestrpljenjem iščekuje razvoj situacije oko povratka kući u Hrvatsku.

"Još uvijek ne znam ništa. Evo još jučer smo mislili da ćemo se krenuti vraćati zato što je bio nekakav let za Jakartu pa je na kraju taj let otkazan. Još uvijek koliko sam čuo postoje neke opcije povratka, sada smo s ambasadama u kontaktu s obzirom da nam trebaju nekakve dozvole koje se moraju provjeriti s aviokompanijama, s obzirom da imamo transfer preko Frankfurta, jer drugi aerodromi još uvijek nisu otvoreni. Moramo gledati da imamo dozvolu za ulazak od policije i tamo. Tako što se toga tiče, radimo na tome", rekao nam je Davor.

Dok ne nađe rješenje za povratak, još će malo uživati u ovoj egzotičnoj karanteni.

