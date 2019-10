Naš kolega Davor Garić nakratko je intervjue, kao što smo vidjeli, zamijenio setom serije ''Na granici''. Davora i dalje nastavljamo pratiti u prilozima s domaće showbizz scene, a u nekoliko epizoda vidjet ćemo ga i kao snagatora Robija.

Današnje izdanje paprenih kuglica bit će jedinstveno jer po prvi put Davor Garić će odgovarati na pitanja.

"To mi svi moji gosti kažu, mogu ja tebi postaviti koje papreno pitanje, evo napokon je došlo vrijeme", otkrio je Davor.

Ali nije bezveze napokon došlo vrijeme jer Davora danas gledamo i u seriji "Na granici".



"Ne smijem previše otkrivati, mogu samo reći da je uloga nešto potpuno drugačije od onog što sam ja privatno. Glumim snagatora, dobro to je kao hahahahah - isto. Glumio sam sa zaista vrhunskom ekipom koji su toliko zabavni, ne samo dok se snima nego i dok se čeka i dok se namješta, dok se isprobava, da je to meni bila zabava", rekao nam je Davor.



"Ja moram priznati da sam vrlo ugodno iznenađen, ovo stvarno ne govorim jer i on radi za Novu TV i ja radim za Novu TV, nego sam mu rekao jutros da me jako ugodno iznenadio da je jako dobro, precizno odigrao svoje scene", zaključio je Asim Ugljen.



Pitanja koje je Diana piremili Dvoru možda nisu onako paprena kako ih postavlja svojim sugovornicima ali testirala je malo njegovo znanje serije "Na granici".

Opa

S odgovorom na pitanje čega bi se prije odrekao posla ili teretane, nije dugo čekao.

"Evo kad bi baš morao - teretane. Onda bi doma pumpao", odgovorio je Davor i priznao kako ima malu tremu i da je napet.

A trema je sigurno bila prisutna i prilikama kada je nešto pokušao prošvecati, što mu nikako ne polazi za rukom.

"Ja sam nekoliko puta pokušao nešto prošvercati, ne preko granice nego onako u životu i uvijek su me razotkrili. Meni se valjda ispiše na licu švercam, lažem, muljam ili nešto. Mene kad zaustavi policajac ja kažem evo, nije mi registriran motor, nemam osobnu", priznao je.

Diana je odlučila i provjeriti koliko Davor poznaje likove Sandra zvane Mala od Karlobaga i Mije Štiglića, a on ju je svojim odgovorima uspio iznenaditi. A kako i što joj je još sve otkrio, pogledajte u prilogu IN Magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.