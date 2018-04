Nedjeljnim nastupom u showu "Tvoje lice zvuči poznato" Davor Dretar Drele izborio je svoju prvu pobjedu, a uvijek dobro raspoloženi voditelj našoj je ekipi otkrio kako se snalazi u štiklama i je li lako biti žena

U nedjeljnoj epizodi, još jednoj punoj smijeha i zabave, pobjedu u showu ''Tvoje lice zvuči poznato'' odnio je Davor Dretar Drele. Naš omiljeni voditelj zahvaljujući preobrazbi u Cher završio je prvi na bodovnoj ljestvici. A kako se snašao u štiklama i je li lako biti žena, otkrio je našoj INmagazin ekipi.

''Biti žena u TLZP-u je možda još i teže nego biti žena općenito na ovoj kugli zemaljskoj jer se onda ta mora još i dodatno našminkati i navježbati i nahodati i naplesati i napjevati, a to je još teže ako si u svemu tome ispod toga - muško'', našalio se Drele.

Dodao je da je i prije ovog showa cijenio sve što žene rade za ljepotu.

''Jedino što ja baš nisam išao u ekstreme. Evo sad kad sam utjelovio Cher, nisam išao baš tako daleko da si dam izvaditi par rebara'', zaključio je Drele.

No zato je sa štiklama otišao prilično daleko.

''Štikle su mi sjele nevjerojatno. Ja sam najvjerojatnije u nekom od prošlih života bio ili primabalerina ili neka manekenka, za cipele, naravno! Jer sam se sjajno snašao u štiklama, čak sam nekoliko proba kod Martine Tomčić odradio u štiklama da bi se u potpunosti nekako na to navikao'', otkrio je ovogodišnji natjecatelj showa ''Tvoje lice zvuči poznato''.

Požalio nam se da mu umjetni nokti stvaraju priličan problem.

''To su komadi plastike koje nalijepe nekakvim trajnim, ja bi se usudio reći dugotrajnim, odnosno iznimno trajnim ljepilom. Kad se to nakon snimanja skida, ode i plastični nokat, ali ide i pola mog pravog s njim. To je dosta bolan proces'', priča Drele.

Ako ste mislili da je to sve, gadno ste se prevarili. Dreletu na oči lijepe i trepavice zbog čega se on osjeća kao da ima nekakvu tavu na očima. Za savjet oko showa obratio se kolegama koji su već bili na njegovom mjestu.

A problema, sigurni smo, Drele neće imati ni kao novo pojačanje In Magazina. Svečano objavljujemo da se Davor pridružio redakciji naše emisije:

''Na početku sam si malo mislio kud ću ja u to, ali kad su mi sve objasnili, iznimno se radujem. Vjerujem da ću se tu dobro snaći. Biti dio ekipe InMagazina je apsolutno izazov za mene'', rekao je.

A kakav se to izazov nalazi pred Davorom i na koji će to način ojačati naš tim, doznat ćete već sutra, naravno, u In magazinu!