David Bojičić nastupio je kao Elvis Presley u showu Tvoje lice zvuči poznato i tako pomogao Damiru Poljičku da bolje odradi svoj nastup.

Nova sezona - nova iznenađenja. Uz novi žiri, show ''Tvoje lice zvuči poznato'' na najpoznatiju pozornicu doveo je i male pomagače. Prvi od njih je uskočio, ni manje ni više, nego u cipele kralja rock'n'rolla. David Bojičić nastupio je uz Damira Poljička i oduševio publiku.

''Ja sam David Bojičić i imam 10 godina i obožavam glumiti. To mi je kao hobi i nadam se da će mi jedan dan postati kao posao moj. Da, to sam ja u kratkim riječima'', kazao je dječak koji vas je oduševio u prošloj epizodi showa TLZP.

Iako roditeljima ne glumi da je bolestan kako bi izbjegao školske obveze, priznanje kako često imitira nekoga od profesora, a nama je odglumio čak Nivesin komentar na vlastiti nastup.

David je inače veliki obožavatelj showa, pa mu je bilo zanimljivo vidjeti kako to sve izgleda iza kulisa.

''Ovo je to što gledam već dvije godine, pa mi je bilo jako zanimljivo vidjeti to iz drugog kadra. Bilo je kul napokon vidjeti, bilo je jako zabavno, bilo je zabavno kad mi stavljaju onaj make up, bilo je jako kul'', otkrio je David.

Publiku je, osim nastupom, oduševio i simpatičnim karakterom te spontanošću.

