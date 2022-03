Nekadašnji član prve postave grupe E.T. Darko Juranović D'Knock ostvario je zavidnu glazbenu karijeru u Hrvatskoj, ali i izvan granica Lijepe Naše te je odlučio snimiti dokumentarac o svojem glazbenom putu. Taj put ulješala je i njegova supruga Jelena s kojom će uskoro objaviti treći singl. Ekipi In Magazina otkrili su kako će zvučati pjesma "Samo ti" te povjerili zašto je njihova ljubav toliko čvrsta i neuništiva.

''Sve je počelo sredinom 80-ih na Knežiji, u kvartu gdje sam odrastao i tu sam upoznao Boytronica…i jednostavno zavoljeli smo break dance i cijelu Hip hop kulturu. Mislim to je bilo jedno nevjerojatno doba. Mi smo u to vrijeme živjeli taj život i hip hop kulturu i sva stubišta su na Knežiji bila počišćena od našeg brejkanja… Svi su nas već znali, ekipa iz legendarnog birca Lokrum nam se smijala, zvali su nas ''di ste klošari, kad će nešto od te vaše mjuze'', prisjetio se Darko Juranović D'Knock.

A onda su svi na Knežiji, ali i u cijeloj regiji, vrlo brzo čuli legendarne hitove kojima su promijenili hrvatsku glazbenu kartu i postavili nove standarde. Boytronic je smislio ime benda i imidž, pridružila im se Vanna i tako je nastao legendarni Electro Team.

''To je bila totalna euforija, totalno ludilo… Potpuni šok za nas, što se to događa? Ljudi su nas tražili da dođemo na mjesta na koja ne možemo doći, rekli da će poslati helikopter po nas, sportske dvorane smo punili… Putujemo, letimo, obaramo sve moguće rekorde, ono što sam gledao kao klinac u filmovima, to se nama dešavalo u stvarnosti… Pazi ovaj intervju ''Ne znamo raditi ništa osim hitova''. Isuse, kako smo bili bahati…Ne vjerujem. Ali dobro, šta, to je bila istina…'', priča Darko.

Darko je nakon odlaska iz ET-ja surađivao s najvećim imenima hrvatske glazbe, poput Tonija Cetinskog, Ilana Kabilja, Nine Badrić, grupe Divas, Bolesne braće i mnogih drugih te počeo raditi i s američkom house i soul pjevačicom Barbarom Tucker, legendarnim Simple Mindsima i Simply Redom. Sa svojim prijateljem Fresh Jayem pokrenuo je i projekt Playone, u kojem je 2014. tijekom ljetne turneje uživalo oko 40 tisuća ljudi.

A onda je stigao, kako kaže, njegov najveći uspjeh u životu – supruga Jelena, koja poput njega živi glazbu te su započeli svoj projekt D'Knock & Jay.

''Jelena je pola mene, moja srodna duša, nadopunjujemo se u svemu…Ona je meni sve'', kaže Darko.

''Kod Darka me fascinira činjenica da je stvarno veliki borac, baš pravi ratnik. U nekim teškim situacijama koje ga možda bace na koljena on tako brzo nađe neku snagu i novi motiv i diže se još jači i bolji. Doslovno kao Jordan koji dođe, zakuca i pobijedi. I to meni daje dodatnu sigurnost i snagu i uz njega se osjećam ispunjeno. On je za mene taj i to je to'', govori Jelena.

D'Knock i Jay uskoro će objaviti svoj treći singl naziva ''Samo ti'' koji je, kao i prethodna dva, inspiriran njihovom ljubavi, a In magazinu su ekskluzivno otkrili kako će zvučati.

''Kad je Darko pustio taj instrumental, samo mi je ovako strujica prošla i znala sam da je to to i počela sam vikati po sobi 'aaaa, to je tooo, imamo stvar''', kaže Jelena.

Uskoro će snimiti i videospot te će, ne sumnjamo, ponovno oduševiti svoju publiku te dovršiti dokumentarni film koji će biti uvertira za jedno novo poglavlje. Sigurno smo – najljepše koje će ispisati zajedno, kao jedno…

