Vlasnica brojnih pjesama koje publika voli Danijela Martinovi, svojoj je kolekciji dodala još jednu. Kaže da se već dugo takva nije dogodila u njezinu životu te da je uspjela s malo riječi poslati snažnu poruku. Ekipa IN magazina jedina je imala pristup setu na kojem se snimao videospot.

''Zaista mi se čini da se nije dugo dogodila ovakva pjesma u mom životu. Imam osjećaj nekako da sam je čekala i da me ona tražila'', kaže Danijela Martinović, koja ju je sada spremna predstaviti publici.

Dio teksta za pjesmu napisala je sama, a publici će dati da odabere ime.



''Moram reći hvala svima jer ipak su najviše vjerovali meni. Do zadnje riječi dok sve nekako nije sjelo na svoje mjesto, s tim što sam rekla da bih željela u vrlo malo riječi poslati neku snažnu poruku. Mislim da je to uvijek bitno, a pogotovo u današnje vrijeme'', kaže.



Surovi krajolik kamenoloma nedaleko od Zagreba pokazao se kao idealna kulisa za prikazivanje čarolije ove pjesme. Čak ni vjetar koji je puhao toga dana nije mogao omesti atmosferu koja je vladala na snimanju videospota.



''Kako je to dobro kad možemo spoznavati ta neka mjesta gdje živimo kad su ovako neke posebne situacije. Za ideju za mjesto zaslužan je režiser spota Dario Radusin. Kad sam mu poslala da čuje pjesmu, rekla sam da ne bih htjela da je predvidljivo, nego da napravi nešto malo drugačije i on je rekao: Znam, ima nešto gdje ti kad staneš, takva kakva jesi plava i u nekoj predivnoj haljini, potpuno neočekivane pozadine - to je to što ja vidim'', priča.



Ove godine pjevačica će proslaviti 50. rođendan. S obzirom na to da jako voli rođendane, ako okolnosti dopuste, bit će tu puno slavlja. A poseban poklon darovati će sama sebi.



''Pripremam još nešto što je moja želja, ne znam hoće li mi se ispuniti u ovoj godini da još nešto pišem, ali nadam se da će taj rukopis koji mi je izuzetno bitan biti gotov i to će mi biti najveći poklon'', otkrila je

Malo tko bi Danijeli dao 50 godina, a jedna svjećica više na rođendanskoj torti nimalo je, kaže, ne plaši.



''Ja bih rekla, poručila mladim curama da koliko mogu, ako je uopće moguće da se malo izoliraju iz tog nekog, rekla bih, kolektivnog usmjeravanja žena u to da su opsjednute brojevima. Pa to zaista uopće nije bitno. Uvijek je isključivo i jedino bitno kako se osjećaš jer ljudi neće pamtiti kako ste izgledali, nego kako su se s vama osjećali'', smatra.



''Budi to što jesi, rekla bih sebi. Nemoj prestati vjerovati svom instinktu bez obzira na to što bilo tko kaže, koliko god je stručan, jer uvijek u životu pobijedi to što ti jesi'', kaže.

Takva je Danijela tijekom čitave karijere, zato, kaže, nikad nije podilazila trendovima kad je glazba u pitanju.

''Kad je tako duga karijera, onda je naravno bilo situacija kad je nekakav trend zastupljeniji i onda su izvođači koji prate taj zvuk možda u malo većoj pozornosti. Ali dugoročno gledano, nikad se nisam dovela u situaciju da kažem da bih ja to trebala. Uvijek bih rekla da u toj izvedbi to zvuči izvrsno, ali ja se zaista ne čujem, radije ću ostati sačekati'', priča.

No ono s čime neće čekati njezine su knjige. Uskoro bi trebala izaći i treća knjiga Šalabahter života Zlati rez, a velike planove ima i za knjigu za djecu Dama.



''Sada radimo na novoj slikovnici s malo izmijenjenim ilustracijama koje će biti prilagođene ovom izdanju'', otkriva.

To je samo prvi korak jer bit će tu, kako kaže, još divnih stvari, baš kako i priliči slavljeničkoj godini.

