Danijela Martinović prvi je put stala na pozornicu - ne kako bi pjevala već kako bi govorila. Pjevačica je na konferenciji TedX progovorila o svojim bolnim životnim trenutcima, ali i zadovoljstvu koje je iz njih proizašlo. O novom smjeru u svojem životu razgovarala je s našom ekipom.

Počinje sa pitanjem tko sam ja? Novine godinama o meni kažu jedno, publika drugo oni koji me poznaju treće, oni koje me vole četvrto, oni koji ne peto, ali tko sam ja zapravo, započela je pjevačica svoj govor.



O tome tko je zapravo Danijela Martinović, pjevačica je progovorila na konferenciji TEDX. Godinama se, kaže, pokušavala izraziti, no za to nikad nije dobila pravu priliku. Zato kad je dobila poziv da govori o zadovoljstvu, zaplakala je, a to joj je uvijek dobar pokazatelj da nešto treba učiniti.

''Pa zapravo je interesantno, zadovoljstvo svi doživljavaju kao nešto površno, nešto kao sve mi sad ide moram biti zadovoljna ili zadovoljan, e ja ću demantirati sve to skupa i reći da je stvar upravo suprotna da sam prolazeći kroz bol, osjetila, doživjela put pravog istinskog zadovoljstva jer bez te boli zadovoljstvo naprosto ne bi imalo smisla'', rekla nam je Danijela.

Svoju bol i brige Danijela je uspješno skrivala od javnosti. Godinama nitko nije znao s čime se nosi. Tako je tek nedavno progovorila o bolesti sestre Izabele, kojoj je kao srednjoškolki dijagnosticiran rak limfnih žlijezda.



''Zaista vrlo teško, bilo je situacija kada sam ovaj čak i na fizičkoj razini se to vidjelo u nekakvom vidu pada kilograma recimo to, eto tada, u nekim fazama kada sam baš tako propadala i nisam se mogla nositi sa time. To se najčešće vidjelo pa su onda mediji znali reći evo je anoreksična je, ovakva je onakva je. Ali napadi sa svih tih strana zaista nisu bili lagani za izdržati, ali sada vam mogu reći da je nevjerojatno što sve čovjek može'', priča nam.

A ona je pokazala da ima veliku snagu. Radila je na sebi i njezin je prepoznatljiv osmijeh, kako kaže, postao odraz njezinih promjena.



''Puno se ljudi zapravo tu iznenadi i kaže pa joj mi smo mislili da si ti krhka, ali kad staneš i kad si u nekim pričama imaš stav i znaš to izreći. Ja sam sto puta i znam to reći i na bini nemojte gledati vanjštinu, snaga jedino i samo izlazi iz srca, sve ostalo je okvir, a okvir može biti bilo kakav'', objašnjava nam.

No jedna je osoba ipak najbolje poznaje.



''Moja najbolja prijateljica Doris. Ona je rođena istu noć kad i ja, ja sam dva i pol sata starija od nje. Sve smo prošle u životu zajedno, ne samo što smo sve prošle nego je to vrlo jedna neobična kombinacija, neobična veza, mi znamo satima pričati'', otkriva.

Pohađala je autogene treninge, a postala je i theta-praktičar, osoba koja ulazi u stanje theta-moždanih valova i tada jasnije vidi problem osobe koju tretira. Uz to, lani je bila i na duhovnom putovanju u Nepalu.



''Prvih dva tri dana bila sam u nevjerojatnom strahu od svega jer vi ne poznajete kulturu, ne poznajete jezik, ni jedno slovo. Nemate pojma kuda ćete. Katmandu je bio pod velikim potresom, ulice su razrušene sve to skupa izgleda kao nešto strašno što mi nikad nismo imali prilike tako nešto vidjeti. A onda sam shvatila da je to u biti to. Da treba dati povjerenje nečem više, otvoriti se za sve jer da u životu svugdje možemo doživjeti nešto predivno'', kaže nam.

Stvari koje nju vesele uskoro će pokazati i javnosti.

''Za mjesec dana na mom YouTube kanalu, izlazi jedan dio koji se zove #Danijelabezfiltera gdje ću pričati s ljudima koji me inspriraju'', priča nam svoje planove.



Nastavlja raditi i na novim pjesmama, a još je mnogo toga u pripremi.



Cijeli razgovor pogledajte u prilogu IN magazina.

