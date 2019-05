Pred Danijelom Martinović je turneja potpuno drukčija od svih dosad, koja je ujedno humanitarnog karaktera. Za naše je kamere progovorila o djeci, skoku iz aviona, a otkrila nam je i bi li mikrofon trajno mogla zamijeniti perom.

Ovo je tek maleni uvod u glazbenu priču koju Danijela za svoju publiku priprema ovog ljeta. Turneja naziva ''Neopisivo'' glazbeni je zaokret koji je dugo čekala.



''Zapravo, ovo je prvi put da sam napravila potpuno drukčiji aranžman, jedno ruho svih mojih dosadašnjih pjesama, nešto što se nikad dosad nije čulo, različiti žanrovi. Od tanga, preko svinga, do gypsija, tako da je to apsolutno iznenađenje'', otkriva nam.

U pratnji šest vrhunskih glazbenika prvi će koncert održati 18. svibnja u Istarskom narodnom kazalištu, a do listopada će rasplesati desetak gradova. Uz to, cijela je turneja humanitarnog karaktera.



''Dio sredstava se odvaja i ide u humanitarne svrhe za Zakladu, a Zaklada će odrediti koje su to obitelji slabijeg imovinskog stanja kojima ćemo u svakom gradu uručiti ono što im je potrebno'', kaže nam.



''Kompletan prihod koncerta koji zaklada organizira na kojem će Danijela nastupiti u Lisinskom u listopadu ove godine bit će u potpunosti namjenjen Hrvatskom savezu za rijetke bolesti. Oni će ta sredstva upotrijebiti za testove za novorođenački probir, to jest jednu skupu metodu kojom se sva novorođenčad pri rođenju testira na rijetke bolesti da bi se samim danom rođenja utvrdilo jesu li zdravi ili trebaju pomoć'', govori Renata Gubić, upraviteljica Zaklade Hrvatska za djecu.



Oni najmlađi i najranjivi Danijeli su oduvijek značili najviše jer je i ona na sceni poput razigranog djeteta.



''Meni nikad u životu nije bio problem leći s njima ispod stola i napraviti neku glupost i to su često ljudi znali možda pogrešno imenovati pa bi me zvali vrckavom, a ja samo na dječji način doživljavam život. Ako samo promatramo djecu, puno ćemo naučiti kako bi život trebalo živjeti, djeca žive i znaju što je živjeti u trenutku'', priča Danijela.

Želju za pomaganjem drugima pretočila je i u svoje knjige pa je tako danas na svakom koraku zaustavljaju zahvalni prolaznici.



''Kad vidite život, neke oči koje vas pogledaju i kažu: 'Hvala vam jer meni je ovo vaše u tom trenutku pomoglo ili promijenilo život', ne postoji veći smisao za mene'', tvrdi.

No kad bi morala mikrofon trajno zamijeniti perom...



''Kad bih baš trebala, kad bi to baš bio ono Sofijin izbor da moram odabrati jedno ili drugo, mislim da bih to mogla. To je isto kao da pitate mogu li živjeti bez lijeve ruke. Ako bi me život natjerao, bih, ali da moram slobodno odabrati, to sigurno ne bih'', kaže nam.



Iza nje je gotovo 30 godina glazbene karijere. Od vrckaste djevojčice iz Magazina do danas, tvrdi, nije se mnogo promijenilo, iako je koža nešto deblja, a samopouzdanje veće. Tako je izjavila da bi lako na pozornicu stala i bez šminke.



''Moram si reći da sam si malo olakšala jer ništa o sebi već godinama ne čitam jer znam da pravi ljudi, moji bliski znaju tko je prava Danijela. Prije sam bila toliko nestabilna u smislu ljudi su tražili od mene, prepoznavali me, nisam se osjećala dobro, ja nisam bila s tim OK. Međutim, svi moji bliski ljudi uvijek su govorili: 'Joj, Danijela, kad dođeš kući mi tebe najviše volimo bez šminke', ali redom svi. Skidajući te maske i etikete koje su mi nalijepljene, počela sam ih skidati i gledati pravu sebe'', kaže nam.



S godinama je hrabrost, nasreću, sve veća, a ona je svoju iskušala skokom iz aviona.



''Jedno je čitati o tome, a drugo to doživjeti. Ja mislim, to jest odgovorno tvrdim da me to iskustvo promijenilo. Ponovit ću skok, ali ovaj put na Hvaru da mogu drugu sliku vidjeti'', otkriva nam.

