Jeste li i vi među onima kojima je izgovoriti riječ ''oprosti'' nešto najteže na svijetu? Ne brinite se, niste jedini. Domaće smo zvijezde pitali koliko im je teško tražiti oprost, ali i opraštati drugima. Danijela Martinović, Mia Dimšić, Jole, Jasna Zlokić i drugi našem su Davoru Gariću otkrili koliko im je teško ''oprosti'' prevaliti preko usta.

Čarobna riječ ''oprosti'' ima veliku moć i za onog tko traži i onog tko daje oprost. Ipak, to je ujedno mnogima i najteža riječ za prevaliti preko usta.



''Meni osobno teško je, zato ta pjesma meni i je nekako posebno draga jer nije samo meni teško, ima nas jako puno kojima je teško opraštati, a onda na kraju dana kad razmisliš o tome, to je jako bitna stvar i često zaboravljamo opraštati jedni drugima, kad mislimo da više nema izbora i opcija, mislim da je riječ oprosti, kad je stvarno misliš je nešto najbolje što možeš dobit u lošem trenutku'', govori pjevačica Mia Negovetić.



''Kad sam bila djevojčica bila sam poprilično tvrdoglava i to mi je možda bilo teško reći ''oprosti'', a sad mi je to jedna od dražih riječi, uz hvala ti, molim te, oprosti mi i volim te'', govori Danijela Martinović.



''Meni je nije teško reć, ali ne znam da li je i mislim baš svaki put kad je kažem, tako da mislim da je ''oprosti'' lako reć, ali je bitnije da li zaista sotjiš iza toga što si rekao'', otkrio nam je Marko Bošnjak.

''Meni to nije teško uopće i Giboni je to lipo opisao u jednoj pismi, i baš se tako i zove Oprosti. Mislim da bi svijet drugačije izgledao, svatko se može dignuti na lijevu nogu, svatko može taj dan imati neki problem... Ja sam po vokaciji veseo i pozitivan čovjek i baš iz razloga što me najviše vesele te male stvari, a to su najveće stvari'', kaže Jole.



''U zadnje vrijeme, što sam starija, primjećujem da mi je sve lakše reći oprosti, mislim da je to jako dobar pomak i željela bih da mi u budućnosti bude još i lakše. Teško je to izgovoriti, ali kad kažeš oprosti, preplavi te tako predivan osjećaj olakšanja da mislim da bismo to svi trebali prakticirat'', kaže Mia Dimšić.



Vjerovali ili ne, i uvijek mirna i staložena Mia katkad plane pa joj je poslije žao - rješenje je ''Molim te, oprosti''.



''Ove sve pripreme oko Dore su bile dosta stresne. Ja sam inače jako smirena i jako sebi zamjerim ako imam moment gdje snepam na nekog i to se dogodilo samo jednom pa mislim da mogu biti zadovoljna, ali bila sam onako ''ajde, pusti me više'' i onda sam bila poslije ''oprosti, I'm sorry''. Nisam mogla živjeti sama sa sobom dok to nisam rekla, tako da je to dobro'', priča Mia.



Dok je nekomu teško tražiti oprost, drugima je oprostiti još teže.



''Oprost nosimo mi, to je naša emocija i mi se oslobađamo tereta. Ljudi znaju nositi terete neoprosta godinama, a u pravilu je njima najteže. Tako da je oprost jedna od najtransformativnijih moćnih sila generlno jer vi kad oprostite i otpustite bilo kakvo zamjeranje, još ako možete komunicirati s tim nekim, to definitivno diže odnos na neku višu razinu'', govori Danijela.



Ako vam je tražiti oprost ili opraštati teško pretočiti u riječi, evo jednostavnog rješenja s istim, možda i boljim učinkom.



''Ja više to volim napraviti gestom, volim napraviti djelom, ako sam nešto pogriješila, radije ispravljam svojim djelom, jer riječ oprosti ide u vitar, a ''oprosti'' moraš djelom pokazati da je to tako. Nastojim da se ne moram puno ispričavat, to bi bilo bolje nego da griješite i misliš da je oprosti nekakva obrana koja te štiti od nedjela'', kaže Jasna Zlokić.



Ako ste nešto ''zeznuli'', ne čekajte i tu čarobnu riječ ''oprosti'' izgovorite što prije.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



Nova djevojka kontroverznog repera otišla je korak dalje u kopiranju njegove bivše i skinula se do kraja, sličnost je sada još očitija! +20

Potpuno gola Britney šokirala fanove: Serijom fotografija na kojima nema ništa opet je sve dodatno zabrinula! +27