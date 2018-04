Damir Poljičak pobjedio je u trećoj epizodi showa "Tvoje lice zvuči poznato". Na njega je posebno reagirala Nives Celzijus.

Nives Celzijus se zaljubila. I to u Damira Poljičaka. Tako je barem rekla prošle nedjelje nakon njegove sjajne izvedbe u showu "Tvoje lice zvuči poznato". Akrobacije, kojima je izborio pobjedu u trećoj emisiji, nikoga nisu ostavile ravnodušnim.

Imagine Dragons i Damir Poljičak odnijeli su treću pobjedu u showu Tvoje lice zvuči poznato. "Jako dobra pjesma, moram priznati da je nisam prije čuo. Pjesma je zakon, pjesma je mrak. Zapravo nisam očekivao ništa, ja sam uživao u nastupu. Bilo mi je pomalo kao u onom filmu "Krvavi sport" kad onaj ne vidi ništa, prvi put se sa lećama susreo i to mi se toliko maglilo da mi je sve u magli, i pjesma i koreografija i sve ostalo mi je u magli", rekao je Poljičak.

Zahvaljujući glumačkim ulogama u kazalištu, šminka i ženska garderoba nisu mu strani. No zato su mu leće stvarale velik problem. "Definitivno nisam očekivao da ću imati toliku muku s tim lećama, to mi je zapravo bilo najgore, kad smo ih skinuli poslije, još mi je dan, dva, bilo kasnije malo s očima, tako da mi je to zapravo bilo najteže", kazao je Poljičak. Sve ostalo mu je, kaže, manje problematično, no njegove ženske transformacije zabavljaju obitelj i prijatelje. "Moja okolina? Svi su nestali" Pa reagiraju jako pozitivno, jako su ponosni i sretni, od rodbine uglavnom dobivam komentare "imaš bolje štikle od tetke" i takve stvari. Kolege su mi velika podrška, pogotovo Maras koja je prošla show, Mia Anočić koja je isto tako prošla show, pa i Maja Posavec i Hana Hegedušić i s njima sam vodio razgovore kako, što itd., tako da su mi one dosta velika podrška u svemu tome, one me zapravo najbolje mogu razumijeti trenutačno", priča Poljičak.

Sa žirijem i njihovim odlukama, ove sezone, čini se, nitko nema problema. "Jako je dobro to što su to ljudi koji su prošli isto što i mi, i to na neki način i otežava i olakšava. Olakšava u tom smislu što mislim da ne moraju posebno naglašavati što je bilo dobro, a što loše, mislim da mogu buno bolje kazati i dati sud o tome što smo vidjeli", zaključio je Poljičak.

