Novi videospot Damira Kedže mogao bi dignuti prašinu. Naviknuli smo ga gledati u romantičnim baladama i zakopčanog do grla, a sada slijedi velik obrat - priprema novi plesni ALbum.

Drzak tekst, plesni ritam i ono što smo od Kedže najmanje očekivali - erotikom nabijen videospot koji rasplamsava maštu.



''Mislim meni je seksi spot, sad ne znam kako će ljudi to doživjeti. Ja bih volio da ljudima bude jednako seksi kao što je i meni'', govori nam Kedžo.



Zavaljeni u kadi, Kedžo i plavokosi model uživali su u kupki strasti, no neugodnosti na snimanju nije bilo.

''Gledaš to kao film, kao predstavu. Ako je meni full neugodno to će se full vidjet na van. Tako da mi bolje da ne bude neugodno!'', priča Kedžo.Iako ne smijemo otkriti originalnu verziju Kedžine nove pjesme, smijemo reći da će uzdrmati plesni podij i tko zna što još.''Ovo je baš energična prava plesna pjesma koja će se vrtiti u klubovima. Zapravo pjesma koja je meni sve ove godine trebala. Svi ljudi koji mene znaju privatno znaju da sam netko tko je pun energije i koji čak i na svojim nastupima generalno plešem'', zaključuje.

Plesao je Kedžo posljednjih godina i u brojnim duetima, no sada je tomu došao kraj.''Osim ako me Doris Dragović nazove i kaže ''Imam pjesmu i želim da je snimimo skupa!'', onda nemam izbora nego joj moram reć da jer je to nešto što se ne propušta, sve ostalo može čekati'', smatra jedan od naših najomiljenijih glazbenika.Ono što se na Kedžinim koncertima jedva dočeka je njegov hit iz 2004-e. Iako je u početku samostalne karijere zazirao od izvođenja pjesme 365, danas je pjeva s guštom.''365 je najveći hit ikad, publika se potpuno razbaca na koncertima, shvatio sam da bi bio lud da je ne uvrstim a na kraju krajeva, čim dođem u neku dvoranu i krenem pjevati, kad ljudi krenu vrištat što žele to je u 95% slučajeva da će to biti ta pjesma'', otkriva nam.

Svoj ljubavni život ne pušta izvan svoja četiri zida, a razlog je sasvim jednostavan.''Cijeli život sam slušao pjevače koji su isključivo sve svoje bazirali na talentu i onda nema potrebe. To je moje pravo, ja to jednostavno ne želim. Sa svoje četiri oktave ni ne moram. Jednostavno ne vidim ništa interesantno što bih ja imao za podijeliti, kada budem hoću i to je to. Ali meni može bilo tko postaviti bilo koje pitanje. Odgovor koji ću ja dati je moj odgovor. Ja nemam problem s pitanjima.'', govori nam.Videospot za njegov novi singl već je u montaži, a kad osvane javno, budite spremni za potpuno drugačijeg Kedžu kakvog dosad niste vidjeli.

