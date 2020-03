Prvi put u povijesti otkazan je Eurosong. Naš Damir Kedžo, koji je ove godine trebao predstavljati Hrvatsku na glazbenom natjecanju, otkrio nam je kako se štiti od koronavirusa te čega se u ovom trenutku najviše boji. Saznali smo i kako je bilo u Stockkholmu, gdje je snimao novu verziju pjesme na kojoj je surađivao s producentom o čijoj je suradnji mogao samo sanjati.

Iako je službeni slogan ovogodišnjeg Eurosonga ''Open Up'', odnosno ''otvori se'', natjecanje za pjesmu Europe u Rotterdamu ove se godine ipak neće održati zbog pandemije koronavirusa, objavili su jučer njegovi organizatori. S odlukom se složio i naš predstavnik Damir Kedžo koji je na društvenim mrežama objavio kako će se natjecanje vjerojatno održati sljedeće godine.



"Cijela ova priča oko virusa, žao mi je, sve se zaustavlja i imam osjećaj da sve ide u zimu, ja bih volio da se sve nekako razriješi. Razgovor vodimo na više od dva metra, što je super, sve sam je ja raspitao čitao sam da je virus velik i čim ga izbaciš iz sebe on pada na tlo, tako da smo daleko udaljeni", rekao nam je Damir.

Kako i Damir kaže, uvjeti u kojima se trenutačno nalazi svijet nisu ni veseli ni optimistični, zastrašujući su te je prioritet sačuvati zdravlje sebe, svojih bližnjih i svih ostalih oko nas.



"Ja sam si stavio u glavi kao da ga imam u smislu da štitim druge oko sebe i tako ćeš sve zaštiti jer nećeš biti u kontaktu s dnikime bit ćeš u karanteni.

Vjerujem u svoj imunitet, da će to sve biti kako treba, ako se zarazim, bože moj, zarazio sam se, nisam lik koji paničari, nema mjesta strahu", zaključio je.

S obzirom na to da je tek jučer natjecanje otkazano, Damir je prije tri tjedna bio u Švedskoj, gdje je snimio novu verziju svoje pobjedničke pjesme "Divlji vjetre".

"Vratio sam se iz Stockholma, nazvao frendicu koja radi u KBC Rijeka jel se trebam prijavit na testiranje, rekla je samo pazi, gledaj, osluškuj. Moramo pohvaliti državne službe koje su zvale jer znaju da sam se vratio s puta i pitali su me za simptome, gdje sam, pohvala njima, prate nas i neka nas prate", izjavio je Damir.

Nakon što je pobjednom na Dori ostvario svoj najveći san iz djetinjstva, prst sudbine se umiješao i pri odabiru producenta s kojim je u studiju radio na osvježenju pjesme "Divlji vjetre" te je tako ostvario i svoj drugi san.



"To je The Mo, čovjek koji je napisao meni neke od najdražih pjesama "My heart" od Loreen, bio je s njom u počecima kada je imala najbolje pjesme. Tu sam shvatio da se umiješao prst sudbine, od svih producenta njega doveli prekrasna vijest", rekao nam je.

I Damir i Mo vjeruju kako je pjesmu najbolje pjevati na materinskom hrvatskom jeziku, a ovisno o plasmanu, pao je i dogovor s producentom za druženje u Lijepoj Našoj.

Snimanje videospota je odgođeno do daljnjeg, s obzirom na novonastalu situaciju, a pobjedničku pjesmu i njezine nove verzije promovirat će online. Nastupa se, kaže, ne boji, dapače, spreman je još od malih nogu, a strahuje jedino za svoje najbliže.

Poseban pečat pjesmi, kako Kedžo kaže, je dakako i aranžman vokala koji je radila Ivana Husar Mlinac, a mi se nadamo da će se "Divlji vjetar" zaoriti pozornicom u Rotterdamu, sljedeće godine kada će ova pandemija biti, nadajmo se, daleko iza nas.

