Nova pjesma Damira Kedže ''Srce mi umire za njom'' već sad broji više od 200 tisuća pregleda.

Damiru Kedži najvažnije je da se ljudi prepoznaju u emociji koju pjesma nosi jer je za nju, kaže, dao i posljednji atom sebe.

''Biram po kriteriju da me naježi, nešto, neki trenutak, to je nešto unutra što mi kaže da je to to. Ali zapravo najviše reagiram na ljudski glas i pjevanje'', otkriva Kedžo.

A posljednji put zaplakao je, sjeća se, u 10. mjesecu prošle godine.

''Zbog života koji živimo, mislim da svatko od nas ima neke trenutke kad se želi zatvoriti sam sa sobom i dobro se isplakati, to je jednostavno tako, tempo kojim živimo nas jednostavno sve ždere'', iskren je Damir.

Njegov tempo trenutačno je takav da liježe u dva u noći i budi se u osam ujutro, no to mu, kaže, ni najmanje ne smeta jer se bavi onime što voli.

''Ljudi misle da je stvarno jednostavno, ali nosit se s tim stvarima i mišljenjima razno raznih ludi, komentarima i svime, zna biti dosta naporno i mislim da baš moraš biti stvoren za ovaj posao da bi to mogao dobro hendlati. Vidim da se dosta ljudi pogubi i odu u svakakve poroke, mislim da je to baš zato što se ne mogu nositi s pritiskom koji nosi ovaj posao'', iskren je.

Sigurniji u sebe nego ikad, pred jednim porokom ipak ponekad popusti.

''Jako moram paziti jer jako lako dobivam kile, pogotovo zato što sam ja paštar, znači ja ti pašte, pogotovo ako je s pestom, mogu je jesti za doručak, ručak i večeru. I to junk! Nisam gurman, ja ti stvarno volim baš junk hranu, to mi je super'', govori Kedžo.

