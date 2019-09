Ove subote u Lisinskom se sprema pravi Broadwayski spektakl. U glavnoj muškoj ulozi mjuzikla koji je zaludio svijet našao se Damir Kedžo koji se na sceni i razodjenuo. Poznati glazbenik progovorio je i o svom ljubavnom životu, planovima za budućnost, ali i otkrio svoju veliku želju.

Jedan od najboljih i najpoznatijih svjetskih mjuzikala Sunset Bullevard ove subote stiže u Lisinski. Dio priče o ljubavi i opsesiji, o licu i naličju Hollywooda 50-ih je i Damir Kedžo. Poznati glazbenik u mjuziklima se već osjeća kao doma, jer ovo je već njegov šesti...

"Ja mogu reći da sam se ponašanju na sceni zapravo najviše i naučio kroz mjuzikle. Vrlo često sam prije znao samo stajati na sceni, biti dosta statičan, ali kad shvatiš da treba iskoristiti taj silan prostor, nekako ti postane prirodno. Ja zbilja mogu reći da zahvaljujući mjuziklima osjećam da mi je scena kao dnevni boravak", kaže nam Damir.

Problem mu ne predstavlja izmjenjivati strastvene poljupce na pozornici, ali ni za potrebe glavne uloge sa sebe skinuti višak odjeće...

"Nisam tip koji si je gradio karijeru na tome, uvijek sam nekako sve bacao u glas, međutim ako dođem u mjuzikl u kojem to uloga zahtjeva, nikakav mi to nije problem. Volim svoje tijelo, osjećam se dobro u njemu, dobro me služi ove 32 godine, tako da stvarno nemam nikavih problema po tom pitanju'', objasnio nam je.

Da neće javno pričati o svojem privatnom životu, odlučio je odavno. No, nešto se ipak da iščitati između redova.

"Mogu samo reći da je jedan moj kolega dragi jedan put odgovorio na to pitanje na savršen način. U ljubavnom životu je sve pod kontrolom.", zaključio je.

A vidi se iz daleka da su Damir i Helena Janušević odličan spoj. Kao logičan slijed njihova druženja u Plesu sa zvijezdama, njegova plesna partnerica dobila je glavnu ulogu u njegovu videospotu.

"Kad sam razmišljao o partnerici za spot, jednostavno uopće nije bilo razmišljanja tko bi to drugi mogao biti. Ono što je meni prekrasno kod nje. Ona zbilja osim što je vrhunski plesač i zbilja dobar prijatelj i nije joj bio problem doći sa Pelješca i voziti cijeli dan, snimiti spot i vratiti se onda nazad. Ja bi istu stvar i za nju napravio'', rekao nam je.

Iako "Vidi se iz daleka" ne silazi s vrhova nacionalnih top ljestvica, Damir već u rukavu ima novu pjesmu:

"Ono što mogu reći je standardno na tragu svih mojih, jako emotivna . Ja zbilja volim pjevati pjesme u kojima se ja osjećam dobro, ali neću ništa previše otkrivati, jer uvijek volim da ljudi pjesmu čuju i da se pronađu u njoj."

Uskoro, na radost obožavatelja, stiže i novi album. S obzirom na uspjehe koje Damir niže jedan za drugim, ne sumnjamo da će se u budućnosti ostvariti i ova njegova želja.

"Ja zbilja želim napuniti Arenu jednog dana'', otkrio nam je.

