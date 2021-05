Damir Kedžo posljednih dana ima razloga za sreću. Nakon godinu dana pauze ponovno će zapjevati pred publikom i to na tri koncerta. Na repertoaru se možda nađe i pjesma ''O jednoj mladosti'' s kojom je pobijedio u prošlotjednoj epizodi nove sezone showa Tvoje lice zvuči poznato.

''Bio je to onako, ljudi kažu sjajan, za mene emotivan nastup zato što Josipu iznimno cijenim, mislim tu nema uopće sumnje. Mislim da i ona zna koliko je volim, koliko je slušam i o kakvom se zapravo vokalu radi. Mislim da je to definitivno bila jedna od onih transformacija gdje sam zapravo i najpredanije radio'', priznaje Damir Kedžo.

Pod blještavim svjetlima šarene pozornice ovoga puta žiriju i kolegama natjecateljima dah je oduzeo Damir Kedžo, koji je utjelovio ekstravagantnu damu hrvatske glazbene scene Josipu Lisac. Danima Kedžo nije izlazio iz lika, pa se tako i kolegama na telefon javljao baš poput Josipe.

''Jako, jako puno intervjua je tu bilo pregledano baš zbog toga da bi se mogao javiti na telefon kao Josipa. Ja sam taj dan zbilja ušao u neku svoju verziju Josipe i ostao u liku cijeli dan. Tu mi je dosta pomogla činjenica da sam i prije glumio u životu, ali nikad ovako'', priča.

A iza sebe zaista ima mnogo transformacija. Prvi put u showu je nastupio prije 5 godina kada je i pobijedio. Danas mu je kaže mnogo lakše se transformirati. No ipak više voli vidjeti kad netko njega imitira nego svoje nastupe.

''Ja generalno sve svoje nastupe, kad ja druge ljude utjelovljujem , ne volim pogledati dva puta, Josipu jesam, ali s drugima, da me drugi imitiraju nemam uopće problem. Mislim da kad imaš nešto dovoljno specifično da bi ljudi imitirali znači da je to nešto posebno'', smatra.

Dati sve od sebe njegov je cilj, a kolegice iz showa kažu i da je najkometitivniji.

''Generalno ja mislim da sam ja najsrčaniji, ne bih rekao da sam najkometitivniji, u smislu da nisam tip koji će sad pregazit sve da dođe do onog što želi, ali da imam tu crtu da se volim natjecati, da volim bit jako dobar, da. Mislim u ovom poslu ili u bilo kojem poslu ako želiš bit zbilja dobar, moraš imati taj neki drive koji čupaš iz sebe svaki dan da bi bio što bolji'', govori.

Nakon nastupa prošle nedjelje i pjesme ''O jednoj mladosti'', došli su mnogi prijedlozi da upravo tu pjesmu obradi.

''Kao Damir volio bih vidjeti što bi zapravo, s obzirom da me jako dira taj tekst i jako se prepoznajem u njemu, što bih mu ja mogao donijeti, tako da mislim da ćemo nešto napraviti po tom pitanju'', rekao je.

Možda se upravo ova Josipina pjesma nađe na listi onih koje će otpjevati na nadolazećim nastupima.

''Nastupam 12.6. u vrtu palače Sarmage u Varaždinu, onda sam nakon toga u atriju Lisinskog, u prekrasnom ovom atriju, jedva čekam da nastupimo tu17.6., a 24.6. nas onda čeka art kvart, odnosno bivša tvornica Rikard Benčić u Rijeci. Tako da 3 velika, prelijepa koncerta kojima se iznimno radujem'', otkrio je.

Prošlo je više od godinu dana kad je posljedni put nastupio pred publikom. Uzbuđenje je prisutno, no forma je zato spremna.

''Tvoje lice zvuči poznao, plus teretana, plus trčanje, mislim da nikad u životu nisam bio u boljoj fizičkoj spremi za koncerte, kao da sam se cijelo vrijeme pripremao kad bi to moglo opet krenuti'', kaže.

A nas očekuje otkriti tko će biti kralj ili kraljica transformacija. Na pola smo puta, a već ovu nedjelju kandidati uskaču u nove uloge.

