Damir Urban predstavio je svoj novi album "Lipanj, Srpanj, Kolovoz" na kojem se nalazi i pjesma "Sama" za čiji je spot zaslužna njegova supruga Milica.

Damir Urban je za svoj 53. rođendan dobio mnogo ljubavi svojih najbližih, a publiku razveselio albumom "Lipanj, Srpanj, Kolovoz" koji je službeno predstavio akustičnim nastupom.

"Mislim da je album zvučno i tekstualno odraz ovog vremena, ne u smislu tužnog, ali ima neku boju ovog vremena i siguran sam da su se ljudi, kao i ja, prepoznali u tome", zaključio je Damir.

A mnoge su se žene prepoznale u pjesmi "Sama" koju je napisao te u jednom danu snimio za svojim stolom, a potom je priču vrlo moćnim videospotom zaokružila njegova supruga Milica.

"Nekako je meni stvarno bilo strašno stalo do toga da ju radim, iz razloga što je to nekakva ženska priča i imala sam od prve viziju kako bih to napravila. Akterice u spotu su dale jedan važan dio svojih osobnosti, svojih života i ja sam im jako zahvalna i ponosna na njih. Mislim da smo zajedničkim snagama napravile dobru stvar", izjavila je Milica.

"Nije ona radila spot da ja budem zadovoljan. Jedini uvjet je bio da napravi spot kojim će ona biti zadovoljna. Ako napravi spot iza kojeg ona stoji i s kojim je zadovoljna, onda sam ja zadovoljan sigurno", otkrio je Damir.

Milici su olakšali njihov odnos baziran na poštovanju, te njegovo bezrezervno povjerenje i potpora.

"Dovoljno smo otvoreni da si možemo reći - ne, to mi se ne sviđa, to ne bih tako, jako smo kritični jedno prema drugome. Tako da ja osjećam da je to siguran teren, iako prirodno nije jer se profesionalno ne bavim time", izjavila je Milica.

Urbanova kreativnost nema granica pa je tako na početku pandemije napisao pjesmu "Pseću oluja" u koju je iz svojeg doma aktivno uključio publiku. Potom je u vrijeme kada nije bilo koncerata odlučio autobusom dovesti glazbu ljudima.

"Taman sam mislio da je s glazbom gotovo i da sad glazba služi samo za zabavu. Zapravo, da je sadržaj koji svira u nekom šoping centru i ti kupuješ, da bolje trpaš stvari u kolica. Međutim, pokazalo se da dvije, tri ili jedna gitara mogu još uvijek napraviti velike stvari", zaključio je Damir.

Većina albuma nastala je u njihovu domu, a život s troje djece, priznaju, uvijek je izazovan.

"Zna biti naporno, možda je lakše kada čovjek ima 20 godina, ali kada tata ima više od 50 to je već problem. Ma šalim se, divno je i ne bih se mijenjao s nikim. Ja sam ispunjen, sretan, nemam više nikakvih želja u životu", priznao je.

"Svaka mama će potvrditi da je to zapravo najdivnije na svijetu, ali da, da su zeznuti, jesu! Ali kažu ljudi da imaju na koga biti, tako da se ne smijem žaliti", našalila se Milica.

