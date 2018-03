Mate Bulić iznenadio je svog obožavatelja, gospodina Iliju Nikolića. A sve na inicijativu njegove unuke Anamarije.

Dalibor Petko ugostio je ovog tjedna Matu Bulića u rubrici u kojoj priređuje iznenađenje za obožavatelje naših zvijezda. Ovog puta dobio je zadatak iznenaditi gospodina koji obožava Matu Bulića. Njegova brižna unuka Anamaria Nikolić poslala je Petku pismo u želji da iznenadi svog djeda za 73. rođendan.

Djed Ilija obožava pjesme poznatog glazbenika. Osim djedovog rođendana, slavi se u obitelji i godišnjica braka djeda i bake - i to ona 50. Mate je tom prigodom u ruke dobio tortu, a Anamaria pokucala na vrata svojih najdražih. Djed se šokirao. "Ja ne znam kako bih to opisao! Iznenađenje veliko", kazao je Ilija Nikolić nakon iznenađenja. Sretna Anamaria skoro se rasplakala govoreći o svojoj baki i djedu, kojima je pripremila iznenađenje. "Puno su mi pomogli u životu, bili uvijek uz mene", rekla je Anamaria.

