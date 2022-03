Daleka obala svim pripadnicama nježnijeg spola Dan žena odlučila je čestititati na najljepši mogući način - pjesmom. Na čarobne i sentimentalne note njihove nove romantične balade "Kao sad", kažu, past će i oni koji su dosad bili imuni na ljubavne pjesme. Tko je pak najromantičniji član popularnog benda, saznajte u prilogu ekipe In magazina!

Nakon radijskih hitova "Lipi dani", "Od tebe ća", "U reggaeu je spas", "Cvijet" i "Rođendan, Božić i Nova godina", kojima se rasplamsala ljubav između Daleke obale i obožavatelja, stiže nam romantična balada "Kao sad". I to u pravi trenutak, kao čestitka svim ženama:

"Drage žene, sretan vam Dan žena!" S ovim smo željeli pokazati da su muškarci ipak nježna bića, da nismo samo grubijani, valjda će upaliti i ta laž'', šali se pjevač Jakša Kriletić Jordes.

"Pjesma je posvećena svim ženama, danas za stari, onaj Dan žena kad smo brali cvijeće u parku i nosili kući mama i curama, evo sad upravo tražimo ima li koji cvjetić da uberemo, ali nažalost ništa još nije procvjetalo, ali evo izvadit ćemo cvijet iz srdaca'', kaže Boris Hrepić Hrepa.

Nova pjesma potekla je iz kreativnog vrela basista Borisa Hrepića Hrepe. Vođen mišlju da nam je svima ovih dana potrebno više nježnosti, razumijevanja i ljubavi, pjesmu ''Kao sad'' je baš sad odlučio izvući iz svoje prašnjave pjesmarice.

''Ova se tiče onog prvog trenutka ljubavi, to jest onih prvih trenutaka kad su dvoje zagrljeni i kad se ne žele odvojiti ničim, i uvijek kad ti trenuci prođu najradije se sjećamo tih bas prvih trenutaka ...", priča Hrepa.

"Pjesma je turbo romantična, novi izraz za glazbenu leksikografiju - turbo romantična. Pjesma je stvarno nježna, sentimentalna, možete ju doživjeti, svatko ima neko takvo iskustvo...", govori bubnjar Zoran Ukić.

Ovako nježne i romantične note teško bi mogao napisati netko tko nije romantičan. No je li basist Hrepa ipak najromantičniji član Daleke obale?

''Ja sam po prirodi poprilično romantičan. Najviše romantiku izražavam kroz pjesme, to mi je najlakši način, to mi je neka vrsta mog intimnog dnevnika, kad me ljubav dotakne, ja ju pretvorim u pjesmu. I mislio sam da sam stvarno najromantičniji u bendu, ali onda sam vidio da je Jakša dok je snimao ovu pjemsu i spot da su mu suze potekle. Ja kažem opa Miki, podigli smo ljestvicu'', kaže.

Daleka obala podiže se i na glazbenim top ljestvicama, najavljuje novi album, ali i spektakularne koncerte: 23. travnja u zagrebačkom Domu sportova te 30. travnja na splitskim Gripama.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Evo kako danas izgleda Chuck Norris, glasine o vlastitoj smrti ušutkavao je već nekoliko puta, a ovih se dana rijetko gdje pojavljuje! +11

Grubnić objavio fotku sa zgodnom mamom, u mini-haljini pokazala je vitke noge i mladoliko lice i u sedmom desetljeću! +26