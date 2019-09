Glazbeno-ljubavni par Darko Juranović i Jelena Majić, poznatiji pod nazivom D'Knock & Jay, slave prvu godišnjicu braka. Ovaj simpatični par otkrio nam je što se sve promijenilo od dana kada su se zarekli na vječnu ljubav. Naša Anja Beneta zna i zašto je Darko drastično promijenio svoj izgled te kojom su novom glazbenom poslasticom, u znak ljubavi, odlučili počastiti svoju publiku.

Prošlo je godinu dana otkad su Darko i Jelena Juranović, u glazbenom svijetu poznati pod nazivom D´Knock i Jay, svoju ljubav okrunili brakom. Uplovljavanje u bračnu luku javnosti su tad najavili svojim drugim singlom "Ljubav najbolje zna".

Danas slave prvu godišnjicu braka te ponovno publiku časte pravom glazbenom poslasticom. Svoj prvi autobiografski singl "Jedan dan" odjenuli su u novo ruho. A za to imaju vrlo dobar razlog...

"To je pjesma koja nas je spontano uvela u to da se Jelena predstavi kao lead vokal, a ja da se vratim na stage nakon 25 godina, i počnem repati na hrvatskom'', govori nam Darko.

Za novi zvuk njihova prvog singla zaslužan je DeeJay Playa, jedan od traženijih Dj-eva koji je svoj trag ostavio u nekim od najpoznatijih regionalnih klubova.

"Mi se znamo još iz doba kada smo na Zrću radili partije, nastupali pred 5 tisuća ljudi. On je u regiji stvarno jak i zagrizao je najdublje. Posvetio se tome na onaj način kako smo mi to htjeli da dočara tu priču, da se vrati u beatove zlatnog doba disco housea, grupa Freemasons i Shapeshifters'', objašnjava nam.

Pjesma punog naziva DeeJay Playa vs D'Knock & Jay - JEDAN DAN (Club Edit) dobila je i novi videospot:

"Odlučili smo se vratiti na mjesto zločina, na naš najdraži Bled, gdje volimo otići svake godine. I to nam je takav gušt jer se svaki put prisjetimo tih scena. Uvijek proživljavamo one prve leptiriće koje smo tamo doživjeli, to je bilo naše prvo službeno zajedničko putovanje!" govore nam Darko i Jelena.

Iako mnogi kažu da je prva godina braka najteža, ovaj simpatični par u njoj je, kaže, doslovno procvjetao. Jelena i dalje odlično kuha, a osim za Darkov uvijek sretan želudac, zaslužna je i za njegov novi imidž.

Nekad dječarac u košarkaškom dresu i sa šiltericom na glavi, u međuvremenu je postao direktor u odijelu s kravatom oko vrata.

"Moja je funkcija Chief branding officer, znači direktor brendinga za Jürgen Höller Academy, najbrže rastuću kompaniju za srednje poduzetnike u Europi, po Finacial Timesu. Ima seminare koje posjećuje preko 10 do 20 tisuća ljudi. Prošle godine nam je bio gost Arnold Schwarzenegger, ove godine sprema se još jedno veće ime", kaže nam.

Iako ovu funkciju smatra najvećim poslovnim uspjehom u životu, svoje navjeće ljubavi, glazbe, nikad se ne namjerava odreći. Zato D'Knock i Jay u rukavu već imaju i svoj treći singl.

"Kako je jedanput Jelena rekla, glazba nas je spojila, glazbu živimo i s glazbom slavimo našu ljubav", zaključio je.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.