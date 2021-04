Duga je lista domaćih i svjetski slavnih frajera koji se mogu pohvaliti dugom raskošnom bradom. Posljednjih nekoliko godina ovaj su trend prigrlili i poznati zavodnici koji su na listu svojih oružja za šarmiranje dama stavili i dugu gustu bradu.

One su znak zrelosti, muževnosti i snage. Duga, gusta i uređena brada sve je češći modni dodatak jačeg spola. Rijetke su dame koje neće pogled na bradatom frajeru zadržati malo duže. Bez obzira na godine, zavodnički osmijeh u tom čupavom izdanju kao da ima neku supermoć.

''Ja strašno volim bradu i imam bradu strahovito dugo. Rijetki su momenti da se ja obrijem do kraja. Čak mislim da unatrag nekoliko godina nisam imao niti jedan takav moment. Ali sam imao momente sa stvarno velikom bradom'', kaže Siniša Glumičić.

Pobjednik Supertalenta 2016. godine Petar Bruno Basić, osim isklesanim pločicama, pozornost plijeni i raskošnim dlakavim ukrasom. Za ovakvu bradu bilo mu je potrebno tek nekoliko mjeseci, no za ovakvo tijelo i vještinu mnogo duže.

''Jedina stvar koja me motivira je ljubav prema tom zato što to radim za sebe ne za druge, ali volim biti nagrađen za svoj neki jači rad i trud'', kaže.

Maštom mnogih dama prošetao je glatko izbrijan pa Gorana Višnjića u ovom izdanju možda ne biste prepoznali, no potreban je isti broj sekundi da vam ubrza puls. Ovaj dlakavi imidž Višnjić održava zbog snimanja.

''Fantazija, srednji vijek i tako dalje gdje bi mi brada i duga kosa dobrodošla, tako da ćemo ostaviti još kojih mjesec dana a onda ako to ne prođe onda škare i šišanje, dat ću najvjerojatnije nekom od djece da me ošiša, čisto iz zabave'', kaže.

Brada se uvukla i u političke redove. Za predsjednika Hrvatskog sabora kažu da mu sijeda brada daje dodatni šarm, a mladi ministar Josip Aladrović nekako nas mami da pozornije pratimo političke zavrzlame, zar ne, dame?! Ivan Šarić bradu nosi, kako se šali, od rođenja!

''Znam da si čovjek koji ima isti problem kao i ja, previše dlaka po svim dijelovima tijela. Ja imam osjećaj da smo mi zato mršavi. To je moja teorija, sve što pojedemo ode u te dlake. Ljudi vi ne kužite, ja kapak kad zatvorim tu mi je dlaka, evo možda samo tu nemam jedino i to je to'', kaže Šarić.

I neki svjetski slavni zavodnici na svoju su listu oružja za šarmiranje žena diljem svijeta uvrstili bradu. George Clooney i Jason Momoa kao da nas hipnotiziraju, dok ne skidamo pogled s tih čupavih lica. Tim je putem krenuo i domaći glazbeni šarmer. Sandi Cenov svoj je novi bradati image pokazao na pozornici ovogodišnje Dore.

''Već zaboravljenu binu u ovim okolnostima, bilo je sjajno, moram priznat da sam se osjećao kao doma na toj bini i uživao sam u svakoj sekundi'', priča.

Nogometaš Bruno Petković ovih je dana postao otac, no to ne znači da se ne smijemo prisjetiti njegovih atraktivnih golova i bradatog lica. Crna brada zaštitni je znak još jednog frajera s liste najzgodnijih domaćih glumaca. Slavko Sobin možda izgleda opasno, no ne bi ni mrava zgazio. Ovaj bradati TV negativac, čak je napisao i slikovnicu za klince.

Ja ne mislim da sam napisao remekdjelo. Ne mislim ni da sam napisao lošu priču. Ja mislim da je ovo jedna slatka priča koja... Moja je želja da nekog razveselim i da ostane kao neka uspomena i da možda jedan dan kad te netko pita ''E šta si čitao kao klinac?'', ''E, bila je ona neka slikovnica Šapice, nešto!''', kaže Sobin.

Nekad najseksi brk, a danas jednako neodoljiv. Pitamo se, postoji li uopće dama koja turčinu Buraku Özçivitu ne bi prstima razmrsila ovu bradu? Bez obzira na dužinu, boju ili stil, čini se da frajeri neće tako brzo odustati od ovog raskošnog ukrasa na licu.

''U jednom trenu brada postane svojevrsna opsesija čovjeka koji voli brade. Vi uvijek hoćete veću, gušću, bolju... Onda shvatite da isto tako postoji i napor onda je čovjek skrati. Ne mogu se sad zamisliti već dugo vremena bez brade. Ne bih to više bio ja'', zaključioje Siniša Glumičić.

A kako je ljubiti se s bradatim frajerom? E to je zasebna priča za novu reportažu...

