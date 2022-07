S visokim ljetnim temperaturama, slavne su Hrvatice glamurozne toalete zamijenile kupaćim kostimima. Nives, Žanamari, Mila, Severina... Donosimo listu najatraktivnijih domaćih dama koje su vladarice crvenih tepiha, ali i ljetnih izdanja na plaži. Jesu li poznate domaće dame atraktivnije sređene od glave do pete u haljinama, ili opuštene u bikiniju, istražio je naš Davor Garić.

Kada se pojavljuju na crvenom tepihu slavne Hrvatice paze na svaki datelj, a kada se treba razodjenuti na plaži - još i više!

Iako je rijetko vidimo u kupaćem kostimu, Indirini mini kostimići za nastupe često imaju istu količinu tkanine kao i oni kupaći. Ova energična Slavonka jednako dobro plijeni pozornost u elegantnoj haljini, ali i golišava na plaži.



''Pazi ovo, radim dva koncerta za redom, i onda vani 32 stupnja! Kako da dođem u ovome?! Ja se moram raskomotiti!'', govori Indira Levak.

Glumica Mila Elegović za crvene tepihe bira bajkovite kreacije u kojima pokaže svoju romantičnu stranu, no na plaži je to sasvim druga priča.



''Pitala sam sebe zašto ja obljavljujem te slike?! Pitala sam se zašto ti sad svako ljeto staviš tu neku sliku... A onda sam shvatila da je to ipak neka narcisoidnost koju moram priznati...gledam te portale i sve to skupa, ''zašto si ti to sad napravila?'' Onda kažem ''Mila, joj, voliš se pravit važna!'', šali se Mila Elegović.



Severinina pojavljivanja na glamuroznim događajima ne prolaze nezamijećeno, a kad objavi video s plaže, jasno je da trening ne preskače.



''Naše tijelo je nama stvarno jako bitno, a mi toliko malo držimo do njega zato što ga toliko trošimo, sve nam je u tom našem tijelu.

Ali teško je pored svih kolača, finih stvari, masnih, teško je održavati. Moj recept su ljubav, sreća, zadovoljstvo, ljepota unutrašnja, ali malo i vanjske!'', govori Seve.



Nives Clezijus još je jedna vladarica crvenih tepiha i plaže istodobno. Njezino najjače oružje nepobjedivo je kad je u večernjoj haljini, a još je ubojitije kad je u mikrobikiniju.



''A ima svega. Ima malo jednodijelnih i ovih skoro pa da nema ništa i tako, svašta nešto, ovisno i prilici i s kim si na plaži'', govori Nives Celzijus.



Renata Lovrinčević Buljan titulu Miss Universe Hrvatske osvojila je 2000-e. I danas ova fitness instruktorica u večernjoj toaleti izgleda kao pobjednica, a na plaži poput boginje. Ima svoju liniju kupaćih kostima, a klijentice usput uči kako smršavjeti.



''Želim da moje modele obuku svi. Išli smo i do XL-a jer ja želim da ženi sa Xl-om to sve bolje stoji, pa nek ona ostane XL pa da ona bude kompaktnija, zadovoljnija, više mišića, manje sala, da bude zdravija'', kaže.



Na listi slavnih Hrvatica koje jednako sjaje na crvenom tepihu i u kupaćem kostimu, nezaobilazna je Žanamari Perčić.



''Pa kad se osjećaš seksi, onda si uvijek seksi, uopće nije bitno! Ali nekako se na crvenom tepihu osjećam kao da sam dvodimenzionalna'', kaže Žanamari.



Borna Kotromanić svojim kombinacijama izaziva lavinu komentara, bez obzira na to je li na nekom fashion eventu ili na ljetovanju.



''Ja jako volim jednodijelne kostime, uvijek su mi ljepši i elegantniji, ali naravno nitko ne voli hodati s bijelim trbuhom, tako da onda završim na bikiniju'', kaže Borna.



Ova vlasnica modnog brenda jednako obožava glamurozne haljine i kupaće kostime pa često svoje pratitelje na Instagramu počasti s atraktivnim fotografijama, no Snježani je suprug nedavno postavio ultimatum.



''Rekao je bikini više ne! Sad smo na jednodijelnom, a sljedeći korak je burkini! Kaže da to za jednu damu to baš ne priliči. Znaš kako to, sve mic po mic'', priča Snježana.



I ova kraljica elegantnih izdanja s crvenog tepiha, na plaži izgleda još bolje.



''Ja bih kao prvo rekla ''Hvala dragom Bogu na zdravlju'' Treba biti svjestan svojih gena, moja baka Gregorić rodila je četvero djece i uvijek je ostala vitka žena bez grama viška kilaže, tako da sam ja povukla tu stranu, ali s druge strane svatko ima neke svoje mane, tako da volite se takve kakve jeste, nemojte slušati ''kako u pedesetoj, kako u dvadesetoj'' nebitno, bitno da smo zdrave'', govori Bojana.



Slažemo se u potpunosti. A onda će svako izdanje, kad se osjećamo dobro, biti besprijekorno.

